Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Como 2 Douvikas (14), Moreno (53)

Sassuolo 0

- Sábado:

Génova 2 Colombo (40), Thorsby (62)

Hellas Verona 1 Belghali (21)

Parma 0

Udinese 2 Zaniolo (11), Davis (65 de penal)

Juventus 2 Yildiz (27, 45+1)

Cagliari 1 Esposito (26)

Milan 1 Leão (51)

Lazio 0

- Domingo:

Lecce 2 Coulibaly (20), Banda (22)

Torino 1 Adams (57)

Pisa 0

Inter 2 Lautaro Martínez (69, 83)

Atalanta 2 Kossounou (41), Lookman (51)

Fiorentina 0

Roma 0

Nápoles 1 Neres (36)

- Lunes:

(19h45 GMT) Bolonia

Cremonese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10

2. Nápoles 28 13 9 1 3 20 11 9

3. Inter 27 13 9 0 4 28 13 15

4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8

5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12

7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5

8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5

9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6

10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0

11. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2

12. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11

14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7

15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6

16. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7

17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8

18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8

19. Fiorentina 6 13 0 6 7 10 21 -11

20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12

