Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Como 2 Douvikas (14), Moreno (53)
Sassuolo 0
- Sábado:
Génova 2 Colombo (40), Thorsby (62)
Hellas Verona 1 Belghali (21)
Parma 0
Udinese 2 Zaniolo (11), Davis (65 de penal)
Juventus 2 Yildiz (27, 45+1)
Cagliari 1 Esposito (26)
Milan 1 Leão (51)
Lazio 0
- Domingo:
Lecce 2 Coulibaly (20), Banda (22)
Torino 1 Adams (57)
Pisa 0
Inter 2 Lautaro Martínez (69, 83)
Atalanta 2 Kossounou (41), Lookman (51)
Fiorentina 0
Roma 0
Nápoles 1 Neres (36)
- Lunes:
(19h45 GMT) Bolonia
Cremonese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10
2. Nápoles 28 13 9 1 3 20 11 9
3. Inter 27 13 9 0 4 28 13 15
4. Roma 27 13 9 0 4 15 7 8
5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13
6. Como 24 13 6 6 1 19 7 12
7. Juventus 23 13 6 5 2 17 12 5
8. Lazio 18 13 5 3 5 15 10 5
9. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6
10. Sassuolo 17 13 5 2 6 16 16 0
11. Atalanta 16 13 3 7 3 16 14 2
12. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3
13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11
14. Lecce 13 13 3 4 6 10 17 -7
15. Cagliari 11 13 2 5 6 13 19 -6
16. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7
17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8
18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8
19. Fiorentina 6 13 0 6 7 10 21 -11
20. Hellas Verona 6 13 0 6 7 8 20 -12
