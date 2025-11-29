Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de Premier League
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brentford 3 Thiago (81 de penal, 86), Ouattara (90+2)
Burnley 1 Flemming (85 de penal)
Manchester City 3 Foden (1, 90+1), Gvardiol (25)
Leeds 2 Calvert-Lewin (49), Nmecha (68)
Sunderland 3 Le Fée (30 de penal), B. Traoré (46), Brobbey (69)
AFC Bournemouth 2 Adli (7), Adams (15)
Everton 1 Dewsbury-Hall (69)
Newcastle 4 Thiaw (1, 58), Miley (25), Woltemade (45)
Tottenham 1 Kudus (59)
Fulham 2 Tete (4), Wilson (6)
(12h00 GMT) Crystal Palace
Manchester United
(14h05 GMT) West Ham
Liverpool
Aston Villa
Wolverhampton
Nottingham
Brighton
(16h30 GMT) Chelsea
Arsenal
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18
2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15
3. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12
4. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4
5. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4
6. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7
7. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3
8. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1
9. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2
10. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5
11. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1
12. Manchester United 18 12 5 3 4 19 19 0
13. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2
14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3
15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2
16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7
17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10
18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12
19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12
20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20
