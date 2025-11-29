LA NACION

Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de Premier League

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Anthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brentford 3 Thiago (81 de penal, 86), Ouattara (90+2)

Burnley 1 Flemming (85 de penal)

Manchester City 3 Foden (1, 90+1), Gvardiol (25)

Leeds 2 Calvert-Lewin (49), Nmecha (68)

Sunderland 3 Le Fée (30 de penal), B. Traoré (46), Brobbey (69)

AFC Bournemouth 2 Adli (7), Adams (15)

Everton 1 Dewsbury-Hall (69)

Newcastle 4 Thiaw (1, 58), Miley (25), Woltemade (45)

Tottenham 1 Kudus (59)

Fulham 2 Tete (4), Wilson (6)

(12h00 GMT) Crystal Palace

Manchester United

(14h05 GMT) West Ham

Liverpool

Aston Villa

Wolverhampton

Nottingham

Brighton

(16h30 GMT) Chelsea

Arsenal

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18

2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15

3. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

4. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

5. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

6. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

7. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

8. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

9. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2

10. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5

11. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1

12. Manchester United 18 12 5 3 4 19 19 0

13. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3

15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

