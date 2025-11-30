Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de Premier League
Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brentford 3 Thiago (81 de penal, 86), Ouattara (90+2)
Burnley 1 Flemming (85 de penal)
Manchester City 3 Foden (1, 90+1), Gvardiol (25)
Leeds 2 Calvert-Lewin (49), Nmecha (68)
Sunderland 3 Le Fée (30 de penal), B. Traoré (46), Brobbey (69)
AFC Bournemouth 2 Adli (7), Adams (15)
Everton 1 Dewsbury-Hall (69)
Newcastle 4 Thiaw (1, 58), Miley (25), Woltemade (45)
Tottenham 1 Kudus (59)
Fulham 2 Tete (4), Wilson (6)
- Domingo:
Crystal Palace 1 Mateta (36 de penal)
Manchester United 2 Zirkzee (54), Mount (63)
West Ham 0
Liverpool 2 Isak (60), Gakpo (90+2)
Aston Villa 1 Kamara (67)
Wolverhampton 0
Nottingham 0
Brighton 2 De Cuyper (45+1), Tzimas (88)
Chelsea 1 Chalobah (48)
Arsenal 1 Merino (59)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18
2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15
3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12
4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5
5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5
6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4
7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1
8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0
9. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6
10. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1
11. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2
12. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5
13. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1
14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3
15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2
16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9
17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12
18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12
19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12
20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21
