Resultados y clasificación de la decimotercera jornada de Premier League

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brentford 3 Thiago (81 de penal, 86), Ouattara (90+2)

Burnley 1 Flemming (85 de penal)

Manchester City 3 Foden (1, 90+1), Gvardiol (25)

Leeds 2 Calvert-Lewin (49), Nmecha (68)

Sunderland 3 Le Fée (30 de penal), B. Traoré (46), Brobbey (69)

AFC Bournemouth 2 Adli (7), Adams (15)

Everton 1 Dewsbury-Hall (69)

Newcastle 4 Thiaw (1, 58), Miley (25), Woltemade (45)

Tottenham 1 Kudus (59)

Fulham 2 Tete (4), Wilson (6)

- Domingo:

Crystal Palace 1 Mateta (36 de penal)

Manchester United 2 Zirkzee (54), Mount (63)

West Ham 0

Liverpool 2 Isak (60), Gakpo (90+2)

Aston Villa 1 Kamara (67)

Wolverhampton 0

Nottingham 0

Brighton 2 De Cuyper (45+1), Tzimas (88)

Chelsea 1 Chalobah (48)

Arsenal 1 Merino (59)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18

2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15

3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5

5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5

6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

9. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

10. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

11. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2

12. Tottenham 18 13 5 3 5 21 16 5

13. Newcastle 18 13 5 3 5 17 16 1

14. Everton 18 13 5 3 5 14 17 -3

15. Fulham 17 13 5 2 6 15 17 -2

16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21

