Resultados y clasificación de la duodécima fecha de LA NACION

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 1 Rodríguez (57)

Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)

- Sábado:

(13h00 GMT) Girona

Alavés

(15h15 GMT) Sevilla

Osasuna

(17h30 GMT) Atlético de Madrid

Levante

(20h00 GMT) Espanyol

Villarreal

- Domingo:

(13h00 GMT) Athletic

Real Oviedo

(15h15 GMT) Rayo

Real Madrid

(17h30 GMT) Mallorca

Getafe

Valencia

Betis

(20h00 GMT) Celta

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16

2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12

4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11

5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6

6. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2

7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

8. Alavés 15 11 4 3 4 11 10 1

9. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2

11. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2

12. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1

13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2

14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3

15. Osasuna 11 11 3 2 6 9 12 -3

16. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5

17. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7

18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10

19. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12

20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14

