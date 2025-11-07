Resultados y clasificación de la duodécima fecha de LA NACION
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 1 Rodríguez (57)
Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)
- Sábado:
(13h00 GMT) Girona
Alavés
(15h15 GMT) Sevilla
Osasuna
(17h30 GMT) Atlético de Madrid
Levante
(20h00 GMT) Espanyol
Villarreal
- Domingo:
(13h00 GMT) Athletic
Real Oviedo
(15h15 GMT) Rayo
Real Madrid
(17h30 GMT) Mallorca
Getafe
Valencia
Betis
(20h00 GMT) Celta
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15
3. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12
4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11
5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6
6. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2
7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
8. Alavés 15 11 4 3 4 11 10 1
9. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2
11. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2
12. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1
13. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2
14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3
15. Osasuna 11 11 3 2 6 9 12 -3
16. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5
17. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7
18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
19. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12
20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14
