Resultados y clasificación de la duodécima fecha de LA NACION

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados y clasificación de la duodécima fecha de LA NACIONPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 1 Rodríguez (57)

Real Sociedad 1 Oyarzabal (89 de penal)

- Sábado:

Girona 1 Tsyhankov (16)

Alavés 0

Sevilla 1 Vargas (51 de penal)

Osasuna 0

Atlético de Madrid 3 De La Fuente (12 en contra), Griezmann (61, 80)

Levante 1 Sánchez (21)

Espanyol 0

Villarreal 2 Gerard (43), Moleiro (57)

- Domingo:

Athletic 1 Nico Williams (25)

Real Oviedo 0

Rayo 0

Real Madrid 0

Mallorca 1 Muriqi (14)

Getafe 0

Valencia 1 Rioja (82)

Betis 1 Cucho Hernández (74)

(20h00 GMT) Celta

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 31 12 10 1 1 26 10 16

2. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14

3. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15

4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13

5. Betis 20 12 5 5 2 19 13 6

6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0

7. Athletic 17 12 5 2 5 12 13 -1

8. Getafe 17 12 5 2 5 12 14 -2

9. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1

10. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0

11. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1

12. Rayo 15 12 4 3 5 12 14 -2

13. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1

14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3

15. Mallorca 12 12 3 3 6 12 18 -6

16. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4

17. Valencia 10 12 2 4 6 11 21 -10

18. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13

19. Levante 9 12 2 3 7 16 23 -7

20. Real Oviedo 8 12 2 2 8 7 20 -13

./bds

