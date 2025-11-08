Resultados y clasificación de la duodécima fecha de Ligue 1

LA NACION

Resultados de la 12ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris FC 0

Rennes 1 Embolo (81)

- Sábado:

Marsella 3 Gomes (25), Greenwood (33 de penal), Aubameyang (81)

Brest 0

Le Havre 1 Lloris (90+5)

Nantes 1 Abline (4)

Mónaco 1 Balogun (37 de penal)

Lens 4 Edouard (21), Saïd (40, 60), Sangaré (45+3)

- Domingo:

Lorient

Toulouse

Estrasburgo

Lille

Angers

Auxerre

Metz

Niza

Lyon

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 25 12 8 1 3 28 11 17

2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10

3. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10

5. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

6. Mónaco 20 12 6 2 4 24 21 3

7. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0

10. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4

13. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

14. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7

15. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7

16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12

17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16

18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

