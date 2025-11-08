Resultados y clasificación de la duodécima fecha de Ligue 1
Resultados de la 12ª jornada de la Ligue 1 francesa
- 1 minuto de lectura'
Resultados de la 12ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Paris FC 0
Rennes 1 Embolo (81)
- Sábado:
Marsella 3 Gomes (25), Greenwood (33 de penal), Aubameyang (81)
Brest 0
Le Havre 1 Lloris (90+5)
Nantes 1 Abline (4)
Mónaco 1 Balogun (37 de penal)
Lens 4 Edouard (21), Saïd (40, 60), Sangaré (45+3)
- Domingo:
Lorient
Toulouse
Estrasburgo
Lille
Angers
Auxerre
Metz
Niza
Lyon
París SG
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Marsella 25 12 8 1 3 28 11 17
2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10
3. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12
4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10
5. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4
6. Mónaco 20 12 6 2 4 24 21 3
7. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6
8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2
9. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0
10. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2
11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3
12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4
13. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7
14. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7
15. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7
16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12
17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16
18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10
- 1
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 3
Marcela Tinayre se refirió a los rumores de pelea con Juana Viale y fue contundente: “Nada me perturba más”
- 4
Franco Colapinto no superó la Q1 y largará en la posición 18 el Gran Premio de San Pablo