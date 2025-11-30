Resultados y clasificación de la duodécima jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Borussia Mönchengladbach 0

RB Leipzig 0

- Sábado:

Unión Berlín 1 Khedira (43)

Heidenheim 2 Schimmer (90), Schöppner (90+5)

Werder Bremen 1 Friedl (22)

Colonia 1 El Mala (90+1)

Bayern Múnich 3 Guerreiro (44), Díaz (90+3), Jackson (90+6)

St Pauli 1 Hountondji (6)

Hoffenheim 3 Touré (16), Burger (26), Zesiger (45 en contra)

Augsburgo 0

Bayer Leverkusen 1 Kofane (83)

Borussia Dortmund 2 Anselmino (41), Adeyemi (65)

- Domingo:

Hamburgo 2 Glatzel (17), Vieira (90+4)

Stuttgart 1 Undav (54)

Eintracht Fráncfort 1 Batshuayi (90+6 de penal)

Wolfsburgo 1 Zehnter (67)

Friburgo 4 Kubler (12), Grifo (26), Manzambi (50), Osterhage (90)

Maguncia 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 34 12 11 1 0 44 9 35

2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9

3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10

4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11

5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8

6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4

7. Eintracht Fráncfort 21 12 6 3 3 28 23 5

8. Friburgo 16 12 4 4 4 19 20 -1

9. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5

10. Colonia 15 12 4 3 5 21 20 1

11. Unión Berlín 15 12 4 3 5 15 19 -4

12. Borussia Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3

13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7

14. Augsburgo 10 12 3 1 8 15 27 -12

15. Wolfsburgo 9 12 2 3 7 14 22 -8

16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17

17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14

18. Maguncia 6 12 1 3 8 11 23 -12

./bds/dr