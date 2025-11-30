Resultados y clasificación de la duodécima jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Mönchengladbach 0
RB Leipzig 0
- Sábado:
Unión Berlín 1 Khedira (43)
Heidenheim 2 Schimmer (90), Schöppner (90+5)
Werder Bremen 1 Friedl (22)
Colonia 1 El Mala (90+1)
Bayern Múnich 3 Guerreiro (44), Díaz (90+3), Jackson (90+6)
St Pauli 1 Hountondji (6)
Hoffenheim 3 Touré (16), Burger (26), Zesiger (45 en contra)
Augsburgo 0
Bayer Leverkusen 1 Kofane (83)
Borussia Dortmund 2 Anselmino (41), Adeyemi (65)
- Domingo:
Hamburgo 2 Glatzel (17), Vieira (90+4)
Stuttgart 1 Undav (54)
Eintracht Fráncfort 1 Batshuayi (90+6 de penal)
Wolfsburgo 1 Zehnter (67)
Friburgo 4 Kubler (12), Grifo (26), Manzambi (50), Osterhage (90)
Maguncia 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 34 12 11 1 0 44 9 35
2. RB Leipzig 26 12 8 2 2 22 13 9
3. Borussia Dortmund 25 12 7 4 1 21 11 10
4. Bayer Leverkusen 23 12 7 2 3 28 17 11
5. Hoffenheim 23 12 7 2 3 25 17 8
6. Stuttgart 22 12 7 1 4 21 17 4
7. Eintracht Fráncfort 21 12 6 3 3 28 23 5
8. Friburgo 16 12 4 4 4 19 20 -1
9. Werder Bremen 16 12 4 4 4 16 21 -5
10. Colonia 15 12 4 3 5 21 20 1
11. Unión Berlín 15 12 4 3 5 15 19 -4
12. Borussia Mönchengladbach 13 12 3 4 5 16 19 -3
13. Hamburgo 12 12 3 3 6 11 18 -7
14. Augsburgo 10 12 3 1 8 15 27 -12
15. Wolfsburgo 9 12 2 3 7 14 22 -8
16. Heidenheim 8 12 2 2 8 10 27 -17
17. St Pauli 7 12 2 1 9 10 24 -14
18. Maguncia 6 12 1 3 8 11 23 -12
