Resultados y clasificación de la duodécima jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés.
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Paris FC 0
Rennes 1 Embolo (81)
- Sábado:
(16h00 GMT) Marsella
Brest
(18h00 GMT) Le Havre
Nantes
(20h05 GMT) Mónaco
Lens
- Domingo:
(14h00 GMT) Lorient
Toulouse
(16h15 GMT) Estrasburgo
Lille
Angers
Auxerre
Metz
Niza
(19h45 GMT) Lyon
París SG
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12
2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14
3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7
4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10
5. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6
6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4
7. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6
8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2
9. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0
10. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2
11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3
12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4
13. Brest 10 11 2 4 5 14 18 -4
14. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7
15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7
16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12
17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16
18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10
- 1
