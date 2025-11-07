Resultados y clasificación de la duodécima jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris FC 0

Rennes 1 Embolo (81)

- Sábado:

(16h00 GMT) Marsella

Brest

(18h00 GMT) Le Havre

Nantes

(20h05 GMT) Mónaco

Lens

- Domingo:

(14h00 GMT) Lorient

Toulouse

(16h15 GMT) Estrasburgo

Lille

Angers

Auxerre

Metz

Niza

(19h45 GMT) Lyon

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14

3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7

4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10

5. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0

10. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4

13. Brest 10 11 2 4 5 14 18 -4

14. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7

15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7

16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12

17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16

18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

