Resultados y clasificación de la LaLiga
Resultados de los partidos de la vigésima primera jornada del campeonato de fútbol de España
Resultados de los partidos de la vigésima primera jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Levante 3 Martínez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6)
Elche 2 Rodríguez (11), Boayar (90+2)
- Sábado:
(13h00 GMT) Rayo
Osasuna
(15h15 GMT) Valencia
Espanyol
(17h30 GMT) Sevilla
Athletic
(20h00 GMT) Villarreal
Real Madrid
- Domingo:
(13h00 GMT) Atlético de Madrid
Mallorca
(15h15 GMT) Barcelona
Real Oviedo
(17h30 GMT) Real Sociedad
Celta
(20h00 GMT) Alavés
Betis
- Lunes:
(20h00 GMT) Girona
Getafe
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0
9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
10. Athletic 24 20 7 3 10 19 28 -9
11. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
13. Rayo 22 20 5 7 8 16 25 -9
14. Sevilla 21 20 6 3 11 26 32 -6
15. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20