Resultados y clasificación de la LaLiga

Resultados de los partidos de la vigésima primera jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Levante 3 Martínez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6)

Elche 2 Rodríguez (11), Boayar (90+2)

- Sábado:

(13h00 GMT) Rayo

Osasuna

(15h15 GMT) Valencia

Espanyol

(17h30 GMT) Sevilla

Athletic

(20h00 GMT) Villarreal

Real Madrid

- Domingo:

(13h00 GMT) Atlético de Madrid

Mallorca

(15h15 GMT) Barcelona

Real Oviedo

(17h30 GMT) Real Sociedad

Celta

(20h00 GMT) Alavés

Betis

- Lunes:

(20h00 GMT) Girona

Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32

2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26

3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18

4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18

5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1

6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8

7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8

8. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0

9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2

10. Athletic 24 20 7 3 10 19 28 -9

11. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14

12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3

13. Rayo 22 20 5 7 8 16 25 -9

14. Sevilla 21 20 6 3 11 26 32 -6

15. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6

16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11

17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12

18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9

19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20