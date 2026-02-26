Resultados y clasificación de la liga brasileña

Resultados y goleadores de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:

- Miércoles:

Red Bull Bragantino 1 Juninho Capixaba (43)

Atlético Paranaense 1 Julimar (79)

Remo 1 Leonel Picco (14)

Internacional 1 Alan Patrick (4)

Coritiba 0

São Paulo 1 Cauly (57 penal)

Cruzeiro 1 Matheus Pereira (9)

Corinthians 1 Joao Pedro (82)

Grémio 2 Erick Noriega (50), Marlon (66)

Atlético Mineiro 1 Victor Hugo (56)

Palmeiras 2 Vitor Roque (9), Allan (13)

Fluminense 1 Luciano Acosta (40)

- Jueves:

(22h00 GMT) Santos

Vasco

- Aplazados:

Flamengo

Mirassol

Botafogo

Vitória

Bahia

Chapecoense

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Palmeiras 10 4 3 1 0 12 5 7

2. São Paulo 10 4 3 1 0 6 2 4

3. Corinthians 7 4 2 1 1 5 3 2

4. Bahia 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Fluminense 7 4 2 1 1 5 4 1

6. Atlético Paranaense 7 4 2 1 1 4 3 1

7. Red Bull Bragantino 7 4 2 1 1 3 3 0

8. Grémio 6 4 2 0 2 8 8 0

9. Chapecoense 5 3 1 2 0 8 6 2

10. Mirassol 5 3 1 2 0 6 5 1

11. Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0

12. Coritiba 4 4 1 1 2 5 6 -1

13. Botafogo 3 3 1 0 2 7 6 1

14. Vitória 3 3 1 0 2 4 7 -3

15. Remo 3 4 0 3 1 6 8 -2

16. Atlético Mineiro 2 4 0 2 2 6 8 -2

17. Internacional 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Cruzeiro 2 4 0 2 2 4 9 -5

19. Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2

20. Santos 1 3 0 1 2 4 7 -3

prb-bds