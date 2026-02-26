Resultados y clasificación de la liga brasileña
Resultados y goleadores de los partidos de la 4ª jornada del campeonato...
Resultados y goleadores de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol brasileño:
- Miércoles:
Red Bull Bragantino 1 Juninho Capixaba (43)
Atlético Paranaense 1 Julimar (79)
Remo 1 Leonel Picco (14)
Internacional 1 Alan Patrick (4)
Coritiba 0
São Paulo 1 Cauly (57 penal)
Cruzeiro 1 Matheus Pereira (9)
Corinthians 1 Joao Pedro (82)
Grémio 2 Erick Noriega (50), Marlon (66)
Atlético Mineiro 1 Victor Hugo (56)
Palmeiras 2 Vitor Roque (9), Allan (13)
Fluminense 1 Luciano Acosta (40)
- Jueves:
(22h00 GMT) Santos
Vasco
- Aplazados:
Flamengo
Mirassol
Botafogo
Vitória
Bahia
Chapecoense
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Palmeiras 10 4 3 1 0 12 5 7
2. São Paulo 10 4 3 1 0 6 2 4
3. Corinthians 7 4 2 1 1 5 3 2
4. Bahia 7 3 2 1 0 4 2 2
5. Fluminense 7 4 2 1 1 5 4 1
6. Atlético Paranaense 7 4 2 1 1 4 3 1
7. Red Bull Bragantino 7 4 2 1 1 3 3 0
8. Grémio 6 4 2 0 2 8 8 0
9. Chapecoense 5 3 1 2 0 8 6 2
10. Mirassol 5 3 1 2 0 6 5 1
11. Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0
12. Coritiba 4 4 1 1 2 5 6 -1
13. Botafogo 3 3 1 0 2 7 6 1
14. Vitória 3 3 1 0 2 4 7 -3
15. Remo 3 4 0 3 1 6 8 -2
16. Atlético Mineiro 2 4 0 2 2 6 8 -2
17. Internacional 2 4 0 2 2 3 6 -3
18. Cruzeiro 2 4 0 2 2 4 9 -5
19. Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2
20. Santos 1 3 0 1 2 4 7 -3
prb-bds