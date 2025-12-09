Resultados y clasificación de la Liga de Campeones
Resultados del martes en la sexta jornada de la Liga de...
Resultados del martes en la sexta jornada de la Liga de Campeones y clasificación:
-- Resultados
Union St-Gilloise (BEL) - Marsella (FRA) 2 - 3
PSV Eindhoven (NED) - Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3
Inter (ITA) - Liverpool (ENG) 0 - 1
Barcelona (ESP) - Eintracht Fráncfort (GER) 2 - 1
Atalanta (ITA) - Chelsea (ENG) 2 - 1
Mónaco (FRA) - Galatasaray (TUR) 1 - 0
Kairat Almaty (KAZ) - Olympiacos (GRE) 0 - 1
Tottenham (ENG) - Slavia Praga (CZE) 3 - 0
Bayern Múnich (GER) - Sporting de Lisboa (POR) 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Arsenal 15 5 5 0 0 14 1
2. Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7
3. Atalanta 13 6 4 1 1 8 6
4. París SG 12 5 4 0 1 19 8
5. Inter 12 6 4 0 2 12 4
6. Real Madrid 12 5 4 0 1 12 5
7. Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 15 12
8. Liverpool 12 6 4 0 2 11 8
9. Tottenham 11 6 3 2 1 13 7
10. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11
11. Chelsea 10 6 3 1 2 13 8
12. Manchester City 10 5 3 1 1 10 5
13. Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8
14. Barcelona 10 6 3 1 2 14 11
15. Newcastle 9 5 3 0 2 11 4
16. Marsella 9 6 3 0 3 11 8
17. Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8
18. Mónaco 9 6 2 3 1 7 8
19. PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11
20. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10
21. Qarabag 7 5 2 1 2 8 9
22. Nápoles 7 5 2 1 2 6 9
23. Juventus 6 5 1 3 1 10 10
24. Pafos FC 6 5 1 3 1 4 7
25. Union St-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15
26. Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13
27. FC Brujas 4 5 1 1 3 8 13
28. Athletic 4 5 1 1 3 4 9
29. FC Copenhague 4 5 1 1 3 7 14
30. Eintracht Fráncfort 4 6 1 1 4 8 16
31. Benfica 3 5 1 0 4 4 8
32. Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11
33. Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11
34. Villarreal 1 5 0 1 4 2 10
35. Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15
36. Ajax 0 5 0 0 5 1 16
