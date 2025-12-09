LA NACION

Resultados y clasificación de la Liga de Campeones

Resultados del martes en la sexta jornada de la Liga de...

Futbolista
Resultados y clasificación de la Liga de Campeones

Resultados del martes en la sexta jornada de la Liga de Campeones y clasificación:

-- Resultados

Union St-Gilloise (BEL) - Marsella (FRA) 2 - 3

PSV Eindhoven (NED) - Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3

Inter (ITA) - Liverpool (ENG) 0 - 1

Barcelona (ESP) - Eintracht Fráncfort (GER) 2 - 1

Atalanta (ITA) - Chelsea (ENG) 2 - 1

Mónaco (FRA) - Galatasaray (TUR) 1 - 0

Kairat Almaty (KAZ) - Olympiacos (GRE) 0 - 1

Tottenham (ENG) - Slavia Praga (CZE) 3 - 0

Bayern Múnich (GER) - Sporting de Lisboa (POR) 3 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 15 5 5 0 0 14 1

2. Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7

3. Atalanta 13 6 4 1 1 8 6

4. París SG 12 5 4 0 1 19 8

5. Inter 12 6 4 0 2 12 4

6. Real Madrid 12 5 4 0 1 12 5

7. Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 15 12

8. Liverpool 12 6 4 0 2 11 8

9. Tottenham 11 6 3 2 1 13 7

10. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11

11. Chelsea 10 6 3 1 2 13 8

12. Manchester City 10 5 3 1 1 10 5

13. Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8

14. Barcelona 10 6 3 1 2 14 11

15. Newcastle 9 5 3 0 2 11 4

16. Marsella 9 6 3 0 3 11 8

17. Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8

18. Mónaco 9 6 2 3 1 7 8

19. PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11

20. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10

21. Qarabag 7 5 2 1 2 8 9

22. Nápoles 7 5 2 1 2 6 9

23. Juventus 6 5 1 3 1 10 10

24. Pafos FC 6 5 1 3 1 4 7

25. Union St-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15

26. Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13

27. FC Brujas 4 5 1 1 3 8 13

28. Athletic 4 5 1 1 3 4 9

29. FC Copenhague 4 5 1 1 3 7 14

30. Eintracht Fráncfort 4 6 1 1 4 8 16

31. Benfica 3 5 1 0 4 4 8

32. Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11

33. Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11

34. Villarreal 1 5 0 1 4 2 10

35. Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15

36. Ajax 0 5 0 0 5 1 16

bds/pm

