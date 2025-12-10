LA NACION

Resultados y clasificación de la Liga de Campeones

Resultados del miércoles en la sexta jornada de la Liga de Campeones

El desconsuelo de Mohamed Salah, tras la lesión
Resultados y clasificación de la Liga de Campeones

Resultados del miércoles en la sexta jornada de la Liga de Campeones y clasificación:

-- Resultados:

Qarabag (AZE) - Ajax (NED) 2 - 4

Juventus (ITA) - Pafos FC (CYP) 2 - 0

Athletic (ESP) - París SG (FRA) 0 - 0

Bayer Leverkusen (GER) - Newcastle (ENG) 2 - 2

Borussia Dortmund (GER) - Bodo/Glimt (NOR) 2 - 2

FC Brujas (BEL) - Arsenal (ENG) 0 - 3

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG) 1 - 2

Benfica (POR) - Nápoles (ITA) 2 - 0

Villarreal (ESP) - FC Copenhague (DEN) 2 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 18 6 6 0 0 17 1

2. Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7

3. París SG 13 6 4 1 1 19 8

4. Manchester City 13 6 4 1 1 12 6

5. Atalanta 13 6 4 1 1 8 6

6. Inter 12 6 4 0 2 12 4

7. Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7

8. Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 15 12

9. Liverpool 12 6 4 0 2 11 8

10. Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 19 13

11. Tottenham 11 6 3 2 1 13 7

12. Newcastle 10 6 3 1 2 13 6

13. Chelsea 10 6 3 1 2 13 8

14. Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8

15. Barcelona 10 6 3 1 2 14 11

16. Marsella 9 6 3 0 3 11 8

17. Juventus 9 6 2 3 1 12 10

18. Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8

19. Mónaco 9 6 2 3 1 7 8

20. Bayer Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12

21. PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11

22. Qarabag 7 6 2 1 3 10 13

23. Nápoles 7 6 2 1 3 6 11

24. FC Copenhague 7 6 2 1 3 10 16

25. Benfica 6 6 2 0 4 6 8

26. Pafos FC 6 6 1 3 2 4 9

27. Union St-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15

28. Athletic 5 6 1 2 3 4 9

29. Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13

30. Eintracht Fráncfort 4 6 1 1 4 8 16

31. FC Brujas 4 6 1 1 4 8 16

32. Bodo/Glimt 3 6 0 3 3 9 13

33. Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11

34. Ajax 3 6 1 0 5 5 18

35. Villarreal 1 6 0 1 5 4 13

36. Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15

