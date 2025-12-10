Resultados y clasificación de la Liga de Campeones
Resultados del miércoles en la sexta jornada de la Liga de...
Resultados del miércoles en la sexta jornada de la Liga de Campeones y clasificación:
-- Resultados:
Qarabag (AZE) - Ajax (NED) 2 - 4
Juventus (ITA) - Pafos FC (CYP) 2 - 0
Athletic (ESP) - París SG (FRA) 0 - 0
Bayer Leverkusen (GER) - Newcastle (ENG) 2 - 2
Borussia Dortmund (GER) - Bodo/Glimt (NOR) 2 - 2
FC Brujas (BEL) - Arsenal (ENG) 0 - 3
Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG) 1 - 2
Benfica (POR) - Nápoles (ITA) 2 - 0
Villarreal (ESP) - FC Copenhague (DEN) 2 - 3
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Arsenal 18 6 6 0 0 17 1
2. Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7
3. París SG 13 6 4 1 1 19 8
4. Manchester City 13 6 4 1 1 12 6
5. Atalanta 13 6 4 1 1 8 6
6. Inter 12 6 4 0 2 12 4
7. Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7
8. Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 15 12
9. Liverpool 12 6 4 0 2 11 8
10. Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 19 13
11. Tottenham 11 6 3 2 1 13 7
12. Newcastle 10 6 3 1 2 13 6
13. Chelsea 10 6 3 1 2 13 8
14. Sporting de Lisboa 10 6 3 1 2 12 8
15. Barcelona 10 6 3 1 2 14 11
16. Marsella 9 6 3 0 3 11 8
17. Juventus 9 6 2 3 1 12 10
18. Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8
19. Mónaco 9 6 2 3 1 7 8
20. Bayer Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12
21. PSV Eindhoven 8 6 2 2 2 15 11
22. Qarabag 7 6 2 1 3 10 13
23. Nápoles 7 6 2 1 3 6 11
24. FC Copenhague 7 6 2 1 3 10 16
25. Benfica 6 6 2 0 4 6 8
26. Pafos FC 6 6 1 3 2 4 9
27. Union St-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15
28. Athletic 5 6 1 2 3 4 9
29. Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13
30. Eintracht Fráncfort 4 6 1 1 4 8 16
31. FC Brujas 4 6 1 1 4 8 16
32. Bodo/Glimt 3 6 0 3 3 9 13
33. Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11
34. Ajax 3 6 1 0 5 5 18
35. Villarreal 1 6 0 1 5 4 13
36. Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15
