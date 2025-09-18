LA NACION

Resultados y clasificación de la Liga de Campeones

Resultados del jueves en la primera jornada de la Liga de Campeones…

El trofeo de la Champions League, que este año se define en Madrid
Resultados del jueves en la 1ª jornada de la Liga de Campeones europea y clasificaciones:

- Jueves, 18 de septiembre

Eintracht Fráncfort (GER) 5 Sánchez (37 en contra), Uzun (45+2), Burkardt (45+4, 66), Knauff (75)

Galatasaray (TUR) 1 Akgün (8)

Manchester City (ENG) 2 Haland (56), Doku (65)

Nápoles (ITA) 2 - 0

Sporting de Lisboa (POR) 4 Trincão (44, 65), Santos (67), Quenda (68)

Kairat Almaty (KAZ) 1 Filho (86)

Newcastle (ENG) 1 Gordon (90)

Barcelona (ESP) 2 Rashford (58, 67)

FC Brujas (BEL) 4 Tresoldi (32), Nwadike (39), Vanaken (42), Diakhon (75)

Mónaco (FRA) 1 Fati (90+1)

FC Copenhague (DEN) 2 Larsson (9), Robert (87)

Bayer Leverkusen (GER) 2 Grimaldo (82), Hatzidiakos (90+1 en contra)

Ya disputados martes y miércoles:

Ajax (NED) 0

Inter (ITA) 2 Thuram (42, 47)

Bayern Múnich (GER) 3 Chalobah (20 en contra), Kane (27 de penal, 63)

Chelsea (ENG) 1 Palmer (29)

París SG (FRA) 4 Marquinhos (3), Kvaratskhelia (39), Mendes (51), Ramos (90+1)

Atalanta (ITA) 0

Liverpool (ENG) 3 Robertson (4), Salah (6), van Dijk (90+2)

Atlético de Madrid (ESP) 2 Llorente (45+3, 81)

Olympiacos (GRE) 0

Pafos FC (CYP) 0

Slavia Praga (CZE) 2 Mbodji (23, 74)

Bodo/Glimt (NOR) 2 Bassi (78), Fet (90)

Real Madrid (ESP) 2 Mbappe (28 de penal, 81 de penal)

Marsella (FRA) 1 Weah (22)

Juventus (ITA) 4 Yildiz (63), Vlahovic (67, 90+4), Kelly (90+6)

Borussia Dortmund (GER) 4 Adeyemi (52), Nmecha (65), Couto (74), Bensebaini (86 de penal)

Tottenham (ENG) 1 Junior (4 en contra)

Villarreal (ESP) 0

Benfica (POR) 2 Barrenechea (6), Pavlidis (16)

Qarabag (AZE) 3 Andrado (30), Duran (48), Kashchuk (86)

PSV Eindhoven (NED) 1 van Bommel (90)

Union St-Gilloise (BEL) 3 David (9 de penal), El Hadj (39), Mac Allister (81)

Athletic (ESP) 0

Arsenal (ENG) 2 Martinelli (72), Trossard (87)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 5 1

2. París SG 3 1 1 0 0 4 0

3. Sporting de Lisboa 3 1 1 0 0 4 1

4. FC Brujas 3 1 1 0 0 4 1

5. Union St-Gilloise 3 1 1 0 0 3 1

6. Bayern Múnich 3 1 1 0 0 3 1

7. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0

8. Inter 3 1 1 0 0 2 0

9. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0

10. Qarabag 3 1 1 0 0 3 2

11. Liverpool 3 1 1 0 0 3 2

12. Barcelona 3 1 1 0 0 2 1

13. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 1

14. Tottenham 3 1 1 0 0 1 0

15. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 4 4

16. Juventus 1 1 0 1 0 4 4

17. Bayer Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2

18. Bodo/Glimt 1 1 0 1 0 2 2

19. Slavia Praga 1 1 0 1 0 2 2

20. FC Copenhague 1 1 0 1 0 2 2

21. Olympiacos 1 1 0 1 0 0 0

22. Pafos FC 1 1 0 1 0 0 0

23. Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 2 3

24. Benfica 0 1 0 0 1 2 3

25. Marsella 0 1 0 0 1 1 2

26. Newcastle 0 1 0 0 1 1 2

27. Villarreal 0 1 0 0 1 0 1

28. Chelsea 0 1 0 0 1 1 3

29. PSV Eindhoven 0 1 0 0 1 1 3

30. Ajax 0 1 0 0 1 0 2

. Athletic 0 1 0 0 1 0 2

. Nápoles 0 1 0 0 1 0 2

33. Mónaco 0 1 0 0 1 1 4

. Kairat Almaty 0 1 0 0 1 1 4

35. Galatasaray 0 1 0 0 1 1 5

36. Atalanta 0 1 0 0 1 0 4

