Resultados y clasificación de la Liga española

Resultados y goleadores de los partidos de la 20ª jornada de la Liga española de fútbol:
- Viernes:
Espanyol 0
Girona 2 Vanat (45+3 penal, 90+3 penal)
- Sábado:
Real Madrid 2 Mbappé (58 penal), Asensio (65)
Levante 0
Mallorca 3 Muriqi (5, 42, 69 penal)
Athletic de Bilbao 2 Gómez (8), Williams (45)
Osasuna 3 Budimir (45, 75), Muñoz (90+2)
Real Oviedo 2 Viñas (40), Reina (68)
Betis 2 Ruibal García (57), Fornals (83)
Villarreal 0
- Domingo:
Getafe 0
Valencia 1 José Gayà (84)
Atlético de Madrid 1 Sørloth (48)
Alavés 0
Celta 3 Carreira (40), Zaragoza (54 penal), Rueda (79)
Rayo 0
Real Sociedad 2 Oyarzabal (32), Guedes (71)
Barcelona 1 Rashford (70)
- Lunes:
Elche 2 Febas (14), Valera (55)
Sevilla 2 Adams (75, 90+2 penal)
Clasificación:
Pts J G E P gf gc dif
1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Elche 24 20 5 9 6 27 26 1
9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
10. Athletic de Bilbao 24 20 7 3 10 19 28 -9
11. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
13. Rayo Vallecano 22 20 5 7 8 16 25 -9
14. Sevilla 21 20 6 3 11 26 32 -6
15. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20