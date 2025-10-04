Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)

Getafe 1 Mayoral (23)

- Sábado:

Real Oviedo 0

Levante 2 Álvarez (30), Etta Eyong (72)

Girona 2 Vanat (18), Martinez (63)

Valencia 1 López (58)

Athletic 2 Williams (9 de penal), Rego (82)

Mallorca 1 Costa (77)

Real Madrid 3 Vinícius Júnior (47, 69 de penal), Mbappé (81)

Villarreal 1 Mikautadze (73)

- Domingo:

(12h00 GMT) Alavés

Elche

(14h15 GMT) Sevilla

Barcelona

(16h30 GMT) Real Sociedad

Rayo

Espanyol

Betis

(19h00 GMT) Celta

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

2. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16

3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6

4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4

5. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0

6. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

7. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

8. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

9. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

10. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

11. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

12. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

13. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

14. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

15. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10

16. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12

17. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3

18. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3

19. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

20. Mallorca 5 8 1 2 5 7 13 -6

