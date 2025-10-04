Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)
Getafe 1 Mayoral (23)
- Sábado:
Real Oviedo 0
Levante 2 Álvarez (30), Etta Eyong (72)
Girona 2 Vanat (18), Martinez (63)
Valencia 1 López (58)
Athletic 2 Williams (9 de penal), Rego (82)
Mallorca 1 Costa (77)
Real Madrid 3 Vinícius Júnior (47, 69 de penal), Mbappé (81)
Villarreal 1 Mikautadze (73)
- Domingo:
(12h00 GMT) Alavés
Elche
(14h15 GMT) Sevilla
Barcelona
(16h30 GMT) Real Sociedad
Rayo
Espanyol
Betis
(19h00 GMT) Celta
Atlético de Madrid
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10
2. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16
3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6
4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4
5. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0
6. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5
7. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4
8. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
9. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2
10. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1
11. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1
12. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1
13. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1
14. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4
15. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10
16. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12
17. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3
18. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3
19. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4
20. Mallorca 5 8 1 2 5 7 13 -6
bds/pm
Otras noticias de Liga de España
- 1
Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint: “Nuestra gran batalla es defender la importancia que tiene la industria para el país”
- 2
El fenómeno que sorprendió en Mendoza e iluminó el cielo por la noche
- 3
En medio del escándalo de Espert, Milei hace campaña en Santa Fe y Entre Ríos
- 4
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento