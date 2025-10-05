Resultados y clasificación de la Liga

```html

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)

Getafe 1 Mayoral (23)

- Sábado:

Real Oviedo 0

Levante 2 Álvarez (30), Etta Eyong (72)

Girona 2 Vanat (18), Martinez (63)

Valencia 1 López (58)

Athletic 2 Williams (9 de penal), Rego (82)

Mallorca 1 Costa (77)

Real Madrid 3 Vinícius Júnior (47, 69 de penal), Mbappe (81)

Villarreal 1 Mikautadze (73)

- Domingo:

Alavés 3 Vicente (76 de penal), Martinez (81), Boye (90+5)

Elche 1 Silva (90+3)

Sevilla 4 Sánchez (13 de penal), Romero (36), Carmona (90), Adams (90+6)

Barcelona 1 Rashford (45+7)

Real Sociedad 0

Rayo 1 Alfonso Espino (84)

Espanyol 1 Lozano (15)

Betis 2 Hernández (54), Ezzalzouli (63)

Celta 1 Aspas (68)

Atlético de Madrid 1 Starfelt (6 en contra)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

2. Barcelona 19 8 6 1 1 22 9 13

3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6

4. Betis 15 8 4 3 1 13 8 5

5. Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 15 10 5

6. Sevilla 13 8 4 1 3 15 11 4

7. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2

8. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0

9. Espanyol 12 8 3 3 2 11 11 0

10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1

11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

14. Rayo 8 8 2 2 4 8 10 -2

15. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

16. Celta 6 8 0 6 2 7 10 -3

17. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10

18. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12

19. Real Sociedad 5 8 1 2 5 7 12 -5

20. Mallorca 5 8 1 2 5 7 13 -6

