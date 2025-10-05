Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)
Getafe 1 Mayoral (23)
- Sábado:
Real Oviedo 0
Levante 2 Álvarez (30), Etta Eyong (72)
Girona 2 Vanat (18), Martinez (63)
Valencia 1 López (58)
Athletic 2 Williams (9 de penal), Rego (82)
Mallorca 1 Costa (77)
Real Madrid 3 Vinícius Júnior (47, 69 de penal), Mbappe (81)
Villarreal 1 Mikautadze (73)
- Domingo:
Alavés 3 Vicente (76 de penal), Martinez (81), Boye (90+5)
Elche 1 Silva (90+3)
Sevilla 4 Sánchez (13 de penal), Romero (36), Carmona (90), Adams (90+6)
Barcelona 1 Rashford (45+7)
Real Sociedad 0
Rayo 1 Alfonso Espino (84)
Espanyol 1 Lozano (15)
Betis 2 Hernández (54), Ezzalzouli (63)
Celta 1 Aspas (68)
Atlético de Madrid 1 Starfelt (6 en contra)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10
2. Barcelona 19 8 6 1 1 22 9 13
3. Villarreal 16 8 5 1 2 14 8 6
4. Betis 15 8 4 3 1 13 8 5
5. Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 15 10 5
6. Sevilla 13 8 4 1 3 15 11 4
7. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2
8. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0
9. Espanyol 12 8 3 3 2 11 11 0
10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1
11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2
12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1
13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1
14. Rayo 8 8 2 2 4 8 10 -2
15. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4
16. Celta 6 8 0 6 2 7 10 -3
17. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10
18. Girona 6 8 1 3 4 5 17 -12
19. Real Sociedad 5 8 1 2 5 7 12 -5
20. Mallorca 5 8 1 2 5 7 13 -6
