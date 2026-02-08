Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

Viernes, 6 de febrero

Celta - Osasuna 1 - 2

Sábado, 7 de febrero

Barcelona - Mallorca 3 - 0

Real Sociedad - Elche 3 - 1

Domingo, 8 de febrero

Alavés - Getafe 0 - 2

Athletic - Levante 4 - 2

Sevilla - Girona 1 - 1

Atlético de Madrid - Betis 0 - 1

Valencia - Real Madrid 0 - 2

Lunes, 9 de febrero (en hora GMT)

(20h00) Villarreal - Espanyol

. Aplazado (sin reprogramar)

Rayo - Real Oviedo

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31

3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20

4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2

9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0

10. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8

11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9

12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8

14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9

15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22