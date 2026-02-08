Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
Viernes, 6 de febrero
Celta - Osasuna 1 - 2
Sábado, 7 de febrero
Barcelona - Mallorca 3 - 0
Real Sociedad - Elche 3 - 1
Domingo, 8 de febrero
Alavés - Getafe 0 - 2
Athletic - Levante 4 - 2
Sevilla - Girona 1 - 1
Atlético de Madrid - Betis 0 - 1
Valencia - Real Madrid 0 - 2
Lunes, 9 de febrero (en hora GMT)
(20h00) Villarreal - Espanyol
. Aplazado (sin reprogramar)
Rayo - Real Oviedo
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31
3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9
6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2
9. Osasuna 29 23 8 5 10 28 28 0
10. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8
11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9
12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15
13. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8
14. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9
15. Elche 24 23 5 9 9 31 35 -4
16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14
18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22