Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 1 Rodríguez (57)
Real Sociedad 1 Oiarzabal (89 de penal)
- Sábado:
Girona 1 Tsyhankov (16)
Alavés 0
Sevilla 1 Vargas (51 de penal)
Osasuna 0
Atlético de Madrid 3 De La Fuente (12 en contra), Griezmann (61, 80)
Levante 1 Sanchez (21)
Espanyol 0
Villarreal 2 Gerard (43), Moleiro (57)
- Domingo:
(13h00 GMT) Athletic
Real Oviedo
(15h15 GMT) Rayo
Real Madrid
(17h30 GMT) Mallorca
Getafe
Valencia
Betis
(20h00 GMT) Celta
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Villarreal 26 12 8 2 2 24 10 14
3. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15
4. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13
5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6
6. Espanyol 18 12 5 3 4 15 15 0
7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
8. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
9. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0
10. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
11. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2
12. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2
13. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1
14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3
15. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4
16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13
17. Levante 9 12 2 3 7 16 23 -7
18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7
19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
20. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12
