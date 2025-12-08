Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de España, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Real Oviedo 0
Mallorca 0
- Sábado:
Villarreal 2 Buchanan (45+5), Mikautadze (64)
Getafe 0
Alavés 1 Boye (45+4 de penal)
Real Sociedad 0
Betis 3 Dos Santos (6), Llorente (85), Hernández (90 de penal)
Barcelona 5 Torres (11, 13, 40), Bardghji (31), Yamal (59 de penal)
Athletic 1 Berenguer (85)
Atlético de Madrid 0
- Domingo:
Elche 3 Valera (40), Mir (51, 57)
Girona 0
Valencia 1 Duro Perales (90+3)
Sevilla 1 Tarrega (58 en contra)
Espanyol 1 Fernandez (39 de penal)
Rayo 0
Real Madrid 0
Celta 2 Swedberg (53, 90+3)
- Lunes:
Osasuna 2 Muñoz (13), Santos (36)
Levante 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27
2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13
5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3
6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5
8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4
9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1
10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1
11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2
12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3
13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4
14. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3
15. Osasuna 15 15 4 3 8 14 18 -4
16. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9
17. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7
18. Girona 12 15 2 6 7 13 29 -16
19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12
