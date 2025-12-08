LA NACION

Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de fútbol de España, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la Liga
Resultados y clasificación de la LigaManu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Oviedo 0

Mallorca 0

- Sábado:

Villarreal 2 Buchanan (45+5), Mikautadze (64)

Getafe 0

Alavés 1 Boye (45+4 de penal)

Real Sociedad 0

Betis 3 Dos Santos (6), Llorente (85), Hernández (90 de penal)

Barcelona 5 Torres (11, 13, 40), Bardghji (31), Yamal (59 de penal)

Athletic 1 Berenguer (85)

Atlético de Madrid 0

- Domingo:

Elche 3 Valera (40), Mir (51, 57)

Girona 0

Valencia 1 Duro Perales (90+3)

Sevilla 1 Tarrega (58 en contra)

Espanyol 1 Fernandez (39 de penal)

Rayo 0

Real Madrid 0

Celta 2 Swedberg (53, 90+3)

- Lunes:

Osasuna 2 Muñoz (13), Santos (36)

Levante 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13

5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3

6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5

8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4

9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1

10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1

11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3

13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4

14. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3

15. Osasuna 15 15 4 3 8 14 18 -4

16. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9

17. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

18. Girona 12 15 2 6 7 13 29 -16

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12

./bds/pm

LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. Por qué la nafta sube por encima de la inflación mientras baja el precio del petróleo
    4

    El barril de petróleo cayó, pero la nafta subió: las razones detrás del nuevo escenario del mercado de combustibles

Cargando banners ...