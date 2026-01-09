Resultados y clasificación de la Liga

LA NACION

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Ya disputados:

Barcelona 3: Raphinha (26), Olmo (65), Torres (90+6)

Atlético de Madrid 1: Baena (19)

Athletic 0

Real Madrid 3: Mbappé (7, 59), Camavinga (42)

- Viernes:

Getafe 1: Juanmi (90)

Real Sociedad 2: Méndez (36), Aramburu (90+6)

13h00 GMT) Real Oviedo

Betis

(15h15 GMT) Villarreal

Alavés

(17h30 GMT) Girona

Osasuna

(20h00 GMT) Valencia

Elche

- Domingo:

(13h00 GMT) Rayo

Mallorca

(15h15 GMT) Levante

Espanyol

- Lunes:

(20h00 GMT) Sevilla

Celta

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24

3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18

4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17

5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3

6. Betis 28 18 7 7 4 30 24 6

7. Celta 26 18 6 8 4 24 20 4

8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1

10. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3

11. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10

12. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5

13. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3

14. Alavés 19 18 5 4 9 15 21 -6

15. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7

16. Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6

17. Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17

18. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9

20. Real Oviedo 12 18 2 6 10 8 27 -19

AFP
