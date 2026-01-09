Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Ya disputados:
Barcelona 3: Raphinha (26), Olmo (65), Torres (90+6)
Atlético de Madrid 1: Baena (19)
Athletic 0
Real Madrid 3: Mbappé (7, 59), Camavinga (42)
- Viernes:
Getafe 1: Juanmi (90)
Real Sociedad 2: Méndez (36), Aramburu (90+6)
13h00 GMT) Real Oviedo
Betis
(15h15 GMT) Villarreal
Alavés
(17h30 GMT) Girona
Osasuna
(20h00 GMT) Valencia
Elche
- Domingo:
(13h00 GMT) Rayo
Mallorca
(15h15 GMT) Levante
Espanyol
- Lunes:
(20h00 GMT) Sevilla
Celta
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24
3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18
4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17
5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3
6. Betis 28 18 7 7 4 30 24 6
7. Celta 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1
10. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3
11. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10
12. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5
13. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3
14. Alavés 19 18 5 4 9 15 21 -6
15. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7
16. Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6
17. Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17
18. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13
19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9
20. Real Oviedo 12 18 2 6 10 8 27 -19