Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Ya disputados:

Barcelona 3 Raphinha (26), Olmo (65), Torres (90+6)

Atlético de Madrid 1 Baena (19)

Athletic 0

Real Madrid 3 Mbappe (7, 59), Camavinga (42)

- Viernes:

Getafe 1 Juanmi (90)

Real Sociedad 2 Méndez (36), Aramburu (90+6)

- Sábado:

Real Oviedo 1 Chaira (64)

Betis 1 Lo Celso (83)

Villarreal 3 Moleiro (49), Gerard (55), Mikautadze (75)

Alavés 1 Martinez (85)

Girona 1 Vanat (44)

Osasuna 0

Valencia 1 Pepelu (87 de penal)

Elche 1 Diangana (75)

- Domingo:

Rayo 2 de Frutos (4), Palazon (42 de penal)

Mallorca 1 Muriqi (30)

Levante 1 Losada (55)

Espanyol 1 Romero (53)

- Lunes:

Sevilla 0

Celta 1 Marcos Alonso (88 de penal)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24

3. Villarreal 41 18 13 2 3 37 17 20

4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17

5. Espanyol 34 19 10 4 5 23 20 3

6. Betis 29 19 7 8 4 31 25 6

7. Celta 29 19 7 8 4 25 20 5

8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1

10. Rayo 22 19 5 7 7 16 22 -6

11. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3

12. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10

13. Girona 21 19 5 6 8 18 34 -16

14. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6

15. Osasuna 19 19 5 4 10 18 22 -4

16. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8

17. Mallorca 18 19 4 6 9 21 28 -7

18. Valencia 17 19 3 8 8 18 31 -13

19. Levante 14 18 3 5 10 21 30 -9

20. Real Oviedo 13 19 2 7 10 9 28 -19

AFP
