Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Ya disputados:
Barcelona 3 Raphinha (26), Olmo (65), Torres (90+6)
Atlético de Madrid 1 Baena (19)
Athletic 0
Real Madrid 3 Mbappe (7, 59), Camavinga (42)
- Viernes:
Getafe 1 Juanmi (90)
Real Sociedad 2 Méndez (36), Aramburu (90+6)
- Sábado:
Real Oviedo 1 Chaira (64)
Betis 1 Lo Celso (83)
Villarreal 3 Moleiro (49), Gerard (55), Mikautadze (75)
Alavés 1 Martinez (85)
Girona 1 Vanat (44)
Osasuna 0
Valencia 1 Pepelu (87 de penal)
Elche 1 Diangana (75)
- Domingo:
Rayo 2 de Frutos (4), Palazon (42 de penal)
Mallorca 1 Muriqi (30)
Levante 1 Losada (55)
Espanyol 1 Romero (53)
- Lunes:
Sevilla 0
Celta 1 Marcos Alonso (88 de penal)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24
3. Villarreal 41 18 13 2 3 37 17 20
4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17
5. Espanyol 34 19 10 4 5 23 20 3
6. Betis 29 19 7 8 4 31 25 6
7. Celta 29 19 7 8 4 25 20 5
8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1
10. Rayo 22 19 5 7 7 16 22 -6
11. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3
12. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10
13. Girona 21 19 5 6 8 18 34 -16
14. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6
15. Osasuna 19 19 5 4 10 18 22 -4
16. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8
17. Mallorca 18 19 4 6 9 21 28 -7
18. Valencia 17 19 3 8 8 18 31 -13
19. Levante 14 18 3 5 10 21 30 -9
20. Real Oviedo 13 19 2 7 10 9 28 -19