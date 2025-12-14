Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato...
1 minuto de lectura
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato español y clasificación:
- Viernes:
Real Sociedad 1 Guedes (35)
Girona 2 Tsyhankov (76, 84)
- Sábado:
Atlético de Madrid 2 Koke (17), Griezmann (74)
Valencia 1 Beltran (63)
Mallorca 3 Morlanes (5), Mascarell González (82), Muriqi (89)
Elche 1 Maffeo (21 en contra)
Barcelona 2 Raphinha (70, 86)
Osasuna 0
Getafe 0
Espanyol 1 Cabrera (53)
- Domingo:
Sevilla 4 Adams (4), Sow (22), Mendy (51), Ejuke (89)
Real Oviedo 0
Celta 2 Swedberg (48), El-Abdellaoui (55)
Athletic 0
Alavés 1 Vicente (68)
Real Madrid 2 Mbappé (24), Rodrygo (76)
- Lunes:
Rayo
Betis
. Aplazado
Levante
Villarreal
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 43 17 14 1 2 49 20 29
2. Real Madrid 39 17 12 3 2 34 16 18
3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18
4. Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 30 16 14
5. Espanyol 30 16 9 3 4 20 16 4
6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6
7. Athletic 23 17 7 2 8 15 22 -7
8. Celta 22 16 5 7 4 20 19 1
9. Sevilla 20 16 6 2 8 24 24 0
10. Getafe 20 16 6 2 8 13 18 -5
11. Elche 19 16 4 7 5 19 20 -1
12. Alavés 18 16 5 3 8 14 17 -3
13. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3
14. Mallorca 17 16 4 5 7 18 23 -5
15. Real Sociedad 16 16 4 4 8 20 24 -4
16. Osasuna 15 16 4 3 9 14 20 -6
17. Valencia 15 16 3 6 7 15 25 -10
18. Girona 15 16 3 6 7 15 30 -15
19. Real Oviedo 10 16 2 4 10 7 26 -19
20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12
