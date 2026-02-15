Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

Viernes, 13 de febrero

Elche - Osasuna 0 - 0

Sábado, 14 de febrero

Espanyol - Celta 2 - 2

Getafe - Villarreal 2 - 1

Sevilla - Alavés 1 - 1

Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1

Domingo, 15 de febrero

Real Oviedo - Athletic 1 - 2

Rayo - Atlético de Madrid 3 - 0

Levante - Valencia 0 - 2

Mallorca - Betis 1 - 2

Lunes, 16 de febrero

(20h00 GMT) Girona - Barcelona

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

3. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Athletic 31 24 9 4 11 27 34 -7

10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

13. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

14. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

15. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 23 4 6 13 26 40 -14

20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23