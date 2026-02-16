LA NACION

Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados y clasificación de la Liga
Resultados y clasificación de la Liga

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 0

Osasuna 0

- Sábado:

Espanyol 2 Kike (66), Dolan (86)

Celta 2 Jutlgà (38), Iglesias (90+3)

Getafe 2 Arambarri (41 penal), Satriano (53)

Villarreal 1 Mikautadze (76)

Sevilla 1 Sow (42)

Alavés 1 Martinez (60)

Real Madrid 4 Garcia (5), Vinícius Júnior (25 penal, 48 penal), Valverde (31)

Real Sociedad 1 Oiarzabal (21 penal)

- Domingo:

Real Oviedo 1 Chaira (30)

Athletic 2 Jauregizar Alboniga (58), Sancet (71 penal)

Rayo 3 Perez (40), Valentín (45), Mendy (76)

Atlético de Madrid 0

Levante 0

Valencia 2 Ramazani (64), Umar (84)

Mallorca 1 Muriqi (66)

Betis 2 Ezzalzouli (18), Bakambu (45+2)

- Lunes:

Girona 2 Lemar (62), Beltran (86)

Barcelona 1 Cubarsí (59)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Athletic 31 24 9 4 11 27 34 -7

10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14

13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12

16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9

18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10

19. Levante 18 23 4 6 13 26 40 -14

20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23

AFP
Conforme a
The Trust Project