Resultados y clasificación de la Liga
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 0
Osasuna 0
- Sábado:
Espanyol 2 Kike (66), Dolan (86)
Celta 2 Jutlgà (38), Iglesias (90+3)
Getafe 2 Arambarri (41 penal), Satriano (53)
Villarreal 1 Mikautadze (76)
Sevilla 1 Sow (42)
Alavés 1 Martinez (60)
Real Madrid 4 Garcia (5), Vinícius Júnior (25 penal, 48 penal), Valverde (31)
Real Sociedad 1 Oiarzabal (21 penal)
- Domingo:
Real Oviedo 1 Chaira (30)
Athletic 2 Jauregizar Alboniga (58), Sancet (71 penal)
Rayo 3 Perez (40), Valentín (45), Mendy (76)
Atlético de Madrid 0
Levante 0
Valencia 2 Ramazani (64), Umar (84)
Mallorca 1 Muriqi (66)
Betis 2 Ezzalzouli (18), Bakambu (45+2)
- Lunes:
Girona 2 Lemar (62), Beltran (86)
Barcelona 1 Cubarsí (59)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34
2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39
3. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18
4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17
5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10
6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4
7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5
8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1
9. Athletic 31 24 9 4 11 27 34 -7
10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0
11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8
12. Girona 29 24 7 8 9 24 38 -14
13. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8
14. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9
15. Valencia 26 24 6 8 10 25 37 -12
16. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4
17. Rayo 25 23 6 7 10 21 30 -9
18. Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10
19. Levante 18 23 4 6 13 26 40 -14
20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23