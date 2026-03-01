Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados al término de la 24ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Estrasburgo 1 Panichelli (18)

Lens 1 Sangaré (62)

- Sábado:

Rennes 1 Nordin (27)

Toulouse 0

Mónaco 2 Balogun (57), Adingra (62)

Angers 0

Le Havre 0

Paris Saint-Germain 1 Barcola (37)

- Domingo:

Paris Football Club 1 Munetsi (26)

Niza 0

Lille 1 Ngoy (90+3)

Nantes 0

Lorient 2 Dieng (19, 29)

Auxerre 2 Senaya (1), Casimir (24)

Metz 0

Brest 1 Ajorque (69)

Marsella 3 Paixao (52), Aubameyang (81, 90+1)

Lyon 2 Tolisso (3), Himbert (76)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 57 24 18 3 3 53 19 34

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

4. Marsella 43 24 13 4 7 51 33 18

5. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

6. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

7. Mónaco 37 24 11 4 9 40 36 4

8. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5

12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris Football Club 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Niza 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 18 24 4 6 14 19 35 -16

17. Nantes 17 24 4 5 15 22 41 -19

18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31