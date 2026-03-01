Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados al término de la 24ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Estrasburgo 1 Panichelli (18)
Lens 1 Sangaré (62)
- Sábado:
Rennes 1 Nordin (27)
Toulouse 0
Mónaco 2 Balogun (57), Adingra (62)
Angers 0
Le Havre 0
Paris Saint-Germain 1 Barcola (37)
- Domingo:
Paris Football Club 1 Munetsi (26)
Niza 0
Lille 1 Ngoy (90+3)
Nantes 0
Lorient 2 Dieng (19, 29)
Auxerre 2 Senaya (1), Casimir (24)
Metz 0
Brest 1 Ajorque (69)
Marsella 3 Paixao (52), Aubameyang (81, 90+1)
Lyon 2 Tolisso (3), Himbert (76)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Paris Saint-Germain 57 24 18 3 3 53 19 34
2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24
3. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13
4. Marsella 43 24 13 4 7 51 33 18
5. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6
6. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3
7. Mónaco 37 24 11 4 9 40 36 4
8. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9
9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2
10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4
11. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5
12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8
13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10
14. Paris Football Club 26 24 6 8 10 28 40 -12
15. Niza 24 24 6 6 12 30 44 -14
16. Auxerre 18 24 4 6 14 19 35 -16
17. Nantes 17 24 4 5 15 22 41 -19
18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31