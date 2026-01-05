Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados de la 17ª fecha de la Ligue 1 y tabla de clasificación:
- Viernes:
Toulouse 0
Lens 3 Saïd (57), Thomasson (85), Ganiou (90+5)
- Sábado:
Mónaco 1 Coulibaly (45+4)
Lyon 3 Sulc (38, 57), Vinícius (79)
Niza 1 Wahi (54)
Estrasburgo 1 Panichelli (13 de penal)
Lille 0
Rennes 2 Frankowski (49), Merlin (56)
- Domingo:
(14h00 GMT) Marsella
Nantes
(16h15 GMT) Brest
Auxerre
Lorient
Metz
Le Havre
Angers
(19h45 GMT) París SG
Paris FC
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18
2. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21
3. Marsella 32 16 10 2 4 36 15 21
4. Lille 32 17 10 2 5 33 22 11
5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8
6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5
7. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5
8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2
9. Mónaco 23 17 7 2 8 27 30 -3
10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1
11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6
12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9
13. Niza 18 17 5 3 9 20 30 -10
14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8
15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9
16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11
17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14
18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20
./bds