Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de la 17ª fecha de la Ligue 1 y tabla de clasificación:

- Viernes:

Toulouse 0

Lens 3 Saïd (57), Thomasson (85), Ganiou (90+5)

- Sábado:

Mónaco 1 Coulibaly (45+4)

Lyon 3 Sulc (38, 57), Vinícius (79)

Niza 1 Wahi (54)

Estrasburgo 1 Panichelli (13 de penal)

Lille 0

Rennes 2 Frankowski (49), Merlin (56)

- Domingo:

(14h00 GMT) Marsella

Nantes

(16h15 GMT) Brest

Auxerre

Lorient

Metz

Le Havre

Angers

(19h45 GMT) París SG

Paris FC

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

2. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Marsella 32 16 10 2 4 36 15 21

4. Lille 32 17 10 2 5 33 22 11

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Mónaco 23 17 7 2 8 27 30 -3

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Niza 18 17 5 3 9 20 30 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20

