Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados de la 17ª jornada de la Ligue 1 francesa, y...
Resultados de la 17ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Toulouse 0
Lens 3 Saïd (57), Thomasson (85), Ganiou (90+5)
- Sábado:
Mónaco 1 Coulibaly (45+4)
Lyon 3 Sulc (38, 57), Vinicius (79)
Niza 1 Wahi (54)
Estrasburgo 1 Panichelli (13 de penal)
Lille 0
Rennes 2 Frankowski (49), Merlin (56)
- Domingo:
Marsella 0
Nantes 2 Centonze (31), Cabella (88 de penal)
Brest 2 Ajorque (33), Chotard (79)
Auxerre 0
Lorient 1 Dieng (73)
Metz 1 Sane (29)
Le Havre 2 Quetant (21), Obougou (81)
Angers 1 Mouton (55)
París SG 2 Doué (45), Dembélé (53)
Paris FC 1 Geubbels (51 de penal)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18
2. París SG 39 17 12 3 2 37 15 22
3. Marsella 32 17 10 2 5 36 17 19
4. Lille 32 17 10 2 5 33 22 11
5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8
6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5
7. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5
8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2
9. Mónaco 23 17 7 2 8 27 30 -3
10. Angers 22 17 6 4 7 18 20 -2
11. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4
12. Lorient 19 17 4 7 6 20 29 -9
13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8
14. Niza 18 17 5 3 9 20 30 -10
15. Paris FC 16 17 4 4 9 22 31 -9
16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12
17. Auxerre 12 17 3 3 11 14 27 -13
18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20