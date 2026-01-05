Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de la 17ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Toulouse 0

Lens 3 Saïd (57), Thomasson (85), Ganiou (90+5)

- Sábado:

Mónaco 1 Coulibaly (45+4)

Lyon 3 Sulc (38, 57), Vinicius (79)

Niza 1 Wahi (54)

Estrasburgo 1 Panichelli (13 de penal)

Lille 0

Rennes 2 Frankowski (49), Merlin (56)

- Domingo:

Marsella 0

Nantes 2 Centonze (31), Cabella (88 de penal)

Brest 2 Ajorque (33), Chotard (79)

Auxerre 0

Lorient 1 Dieng (73)

Metz 1 Sane (29)

Le Havre 2 Quetant (21), Obougou (81)

Angers 1 Mouton (55)

París SG 2 Doué (45), Dembélé (53)

Paris FC 1 Geubbels (51 de penal)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

2. París SG 39 17 12 3 2 37 15 22

3. Marsella 32 17 10 2 5 36 17 19

4. Lille 32 17 10 2 5 33 22 11

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Mónaco 23 17 7 2 8 27 30 -3

10. Angers 22 17 6 4 7 18 20 -2

11. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4

12. Lorient 19 17 4 7 6 20 29 -9

13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8

14. Niza 18 17 5 3 9 20 30 -10

15. Paris FC 16 17 4 4 9 22 31 -9

16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12

17. Auxerre 12 17 3 3 11 14 27 -13

18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20