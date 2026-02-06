Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de la 21ª jornada de la Ligue 1 de Francia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Metz 0

Lille 0

- Sábado:

(16h00 GMT) Lens

Rennes

(18h00 GMT) Brest

Lorient

(20h05 GMT) Nantes

Lyon

- Domingo:

(14h00 GMT) Niza

Mónaco

(16h15 GMT) Le Havre

Estrasburgo

Auxerre

Paris Football Club

Angers

Toulouse

(19h45 GMT) Paris Saint-Germain

Marsella

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 48 20 15 3 2 43 16 27

2. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

3. Marsella 39 20 12 3 5 46 22 24

4. Lyon 39 20 12 3 5 33 20 13

5. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4

6. Rennes 31 20 8 7 5 30 31 -1

7. Estrasburgo 30 20 9 3 8 33 25 8

8. Toulouse 30 20 8 6 6 31 23 8

9. Lorient 28 20 7 7 6 27 31 -4

10. Mónaco 27 20 8 3 9 32 33 -1

11. Angers 26 20 7 5 8 21 25 -4

12. Brest 23 20 6 5 9 26 33 -7

13. Niza 22 20 6 4 10 27 38 -11

14. Paris Football Club 21 20 5 6 9 26 34 -8

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17

17. Auxerre 13 20 3 4 13 14 29 -15

18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25

./bds