Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de la 21ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Metz 0

Lille 0

- Sábado:

Lens 3 Edouard (41), Aguilar (54), Saint-Maximin (78)

Rennes 1 Lepaul (8)

Brest 2 Labeau Lascary (50), Ajorque (77)

Lorient 0

Nantes 0

Lyon 1 Sulc (25)

- Domingo:

(14.00 GMT) Niza

Mónaco

(16.15 GMT) Le Havre

Estrasburgo

Auxerre

Paris Football Club

Angers

Toulouse

(19.45 GMT) Paris Saint-Germain

Marsella

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Lens 49 21 16 1 4 37 17 20

2. Paris Saint-Germain 48 20 15 3 2 43 16 27

3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14

4. Marsella 39 20 12 3 5 46 22 24

5. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4

6. Rennes 31 21 8 7 6 31 34 -3

7. Estrasburgo 30 20 9 3 8 33 25 8

8. Toulouse 30 20 8 6 6 31 23 8

9. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6

10. Mónaco 27 20 8 3 9 32 33 -1

11. Angers 26 20 7 5 8 21 25 -4

12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5

13. Niza 22 20 6 4 10 27 38 -11

14. Paris Football Club 21 20 5 6 9 26 34 -8

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 21 3 5 13 19 37 -18

17. Auxerre 13 20 3 4 13 14 29 -15

18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25