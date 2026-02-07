Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados de la 21ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Metz 0
Lille 0
- Sábado:
Lens 3 Edouard (41), Aguilar (54), Saint-Maximin (78)
Rennes 1 Lepaul (8)
Brest 2 Labeau Lascary (50), Ajorque (77)
Lorient 0
Nantes 0
Lyon 1 Sulc (25)
- Domingo:
(14.00 GMT) Niza
Mónaco
(16.15 GMT) Le Havre
Estrasburgo
Auxerre
Paris Football Club
Angers
Toulouse
(19.45 GMT) Paris Saint-Germain
Marsella
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Lens 49 21 16 1 4 37 17 20
2. Paris Saint-Germain 48 20 15 3 2 43 16 27
3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14
4. Marsella 39 20 12 3 5 46 22 24
5. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4
6. Rennes 31 21 8 7 6 31 34 -3
7. Estrasburgo 30 20 9 3 8 33 25 8
8. Toulouse 30 20 8 6 6 31 23 8
9. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6
10. Mónaco 27 20 8 3 9 32 33 -1
11. Angers 26 20 7 5 8 21 25 -4
12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5
13. Niza 22 20 6 4 10 27 38 -11
14. Paris Football Club 21 20 5 6 9 26 34 -8
15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9
16. Nantes 14 21 3 5 13 19 37 -18
17. Auxerre 13 20 3 4 13 14 29 -15
18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25