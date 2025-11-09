Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Ligue 1, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Paris FC 0
Rennes 1 Embolo (81)
- Sábado:
Marsella 3 Gomes (25), Greenwood (33 de penal), Aubameyang (81)
Brest 0
Le Havre 1 Lloris (90+5)
Nantes 1 Abline (4)
Mónaco 1 Balogun (37 de penal)
Lens 4 Edouard (21), Saïd (40, 60), Sangaré (45+3)
- Domingo:
Lorient 1 Pagis (44 de penal)
Toulouse 1 Sidibé (65 de penal)
Estrasburgo 2 Emegha (33, 62)
Lille 0
Angers 2 Akpa (71 en contra), Peter (87)
Auxerre 0
Metz 2 Hein (53 de penal), Diallo (84)
Niza 1 Cho (35)
(19h45 GMT) Lyon
París SG
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Marsella 25 12 8 1 3 28 11 17
2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10
3. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12
4. Estrasburgo 22 12 7 1 4 24 16 8
5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8
6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4
7. Mónaco 20 12 6 2 4 24 21 3
8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2
9. Niza 17 12 5 2 5 17 18 -1
10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2
11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3
12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4
13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5
14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15
15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7
16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7
17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12
18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12
