Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris FC 0

Rennes 1 Embolo (81)

- Sábado:

Marsella 3 Gomes (25), Greenwood (33 de penal), Aubameyang (81)

Brest 0

Le Havre 1 Lloris (90+5)

Nantes 1 Abline (4)

Mónaco 1 Balogun (37 de penal)

Lens 4 Edouard (21), Saïd (40, 60), Sangaré (45+3)

- Domingo:

Lorient 1 Pagis (44 de penal)

Toulouse 1 Sidibé (65 de penal)

Estrasburgo 2 Emegha (33, 62)

Lille 0

Angers 2 Akpa (71 en contra), Peter (87)

Auxerre 0

Metz 2 Hein (53 de penal), Diallo (84)

Niza 1 Cho (35)

(19h45 GMT) Lyon

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 25 12 8 1 3 28 11 17

2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10

3. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

4. Estrasburgo 22 12 7 1 4 24 16 8

5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Mónaco 20 12 6 2 4 24 21 3

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Niza 17 12 5 2 5 17 18 -1

10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4

13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5

14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15

15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7

17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12

18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12

