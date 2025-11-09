LA NACION

Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Ligue 1, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de los partidos de la 12ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris FC 0

Rennes 1 Embolo (81)

- Sábado:

Marsella 3 Gomes (25), Greenwood (33 de penal), Aubameyang (81)

Brest 0

Le Havre 1 Lloris (90+5)

Nantes 1 Abline (4)

Mónaco 1 Balogun (37 de penal)

Lens 4 Edouard (21), Saïd (40, 60), Sangaré (45+3)

- Domingo:

Lorient 1 Pagis (44 de penal)

Toulouse 1 Sidibé (65 de penal)

Estrasburgo 2 Emegha (33, 62)

Lille 0

Angers 2 Akpa (71 en contra), Peter (87)

Auxerre 0

Metz 2 Hein (53 de penal), Diallo (84)

Niza 1 Cho (35)

(19h45 GMT) Lyon

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 25 12 8 1 3 28 11 17

2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10

3. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

4. Estrasburgo 22 12 7 1 4 24 16 8

5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Mónaco 20 12 6 2 4 24 21 3

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Niza 17 12 5 2 5 17 18 -1

10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4

13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5

14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15

15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7

17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12

18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. Emboscadas, saqueos y violencia: el avance jihadista en África deja al descubierto el error de cálculo de Putin
    1

    Emboscadas, saqueos y violencia: el avance jihadista en África deja al descubierto el error de cálculo de Putin

  2. Un motociclista murió tras ser atropellado por un camionero, que lo tiró de la moto luego de una discusión
    2

    Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión

  3. Del penal atajado por Dibu Martínez al golazo de Buendía (a lo CR7) en la goleada del Aston Villa
    3

    Videos: del penal atajado por Dibu Martínez al golazo de Buendía en la goleada del Aston Villa al Bournemouth

  4. El frío saludo entre Milei y Boric en la asunción de Rodrigo Paz
    4

    El frío saludo entre Javier Milei y Gabriel Boric en la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia

Cargando banners ...