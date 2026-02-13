Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados de la 22ª jornada del campeonato de la Ligue 1, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rennes 3 Tamari (34), Lepaul (69), Embolo (81)
Paris Saint-Germain 1 Dembélé (71)
Mónaco 3 Adingra (25, 28), Zakaria (30)
Nantes 1 Centonze (45+1)
- Sábado:
(16h00 GMT) Marsella
Estrasburgo
(18h00 GMT) Lille
Brest
(20h05 GMT) Paris Football Club
Lens
- Domingo:
(14h00 GMT) Le Havre
Toulouse
(16h15 GMT) Metz
Auxerre
Lorient
Angers
(19h45 GMT) Lyon
Niza
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Paris Saint-Germain 51 22 16 3 3 49 19 30
2. Lens 49 21 16 1 4 37 17 20
3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14
4. Marsella 39 21 12 3 6 46 27 19
5. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
6. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4
7. Mónaco 31 22 9 4 9 35 34 1
8. Estrasburgo 30 21 9 3 9 34 27 7
9. Toulouse 30 21 8 6 7 31 24 7
10. Angers 29 21 8 5 8 22 25 -3
11. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6
12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5
13. Le Havre 23 21 5 8 8 18 26 -8
14. Niza 23 21 6 5 10 27 38 -11
15. Paris Football Club 22 21 5 7 9 26 34 -8
16. Auxerre 14 21 3 5 13 14 29 -15
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25