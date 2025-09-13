Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Marsella 4 Greenwood (13 de penal), Pavard (20), Gomes (33), Aguerd (90+3)
Lorient 0
- Sábado:
Niza 1 Boga (56)
Nantes 0
(19h05 GMT) Auxerre
Mónaco
- Domingo:
(13h00 GMT) Lille
Toulouse
(15h15 GMT) París SG
Lens
Brest
Paris FC
Estrasburgo
Le Havre
Metz
Angers
(18h45 GMT) Rennes
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 9 3 3 0 0 8 3 5
2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5
3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7
4. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5
5. Mónaco 6 3 2 0 1 6 4 2
6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2
7. Estrasburgo 6 3 2 0 1 4 3 1
8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0
9. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0
10. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0
11. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3
12. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1
13. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2
14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2
15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4
18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5
