LA NACION

Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Ligue 1, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa
Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Marsella 4 Greenwood (13 de penal), Pavard (20), Gomes (33), Aguerd (90+3)

Lorient 0

- Sábado:

Niza 1 Boga (56)

Nantes 0

(19h05 GMT) Auxerre

Mónaco

- Domingo:

(13h00 GMT) Lille

Toulouse

(15h15 GMT) París SG

Lens

Brest

Paris FC

Estrasburgo

Le Havre

Metz

Angers

(18h45 GMT) Rennes

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

4. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5

5. Mónaco 6 3 2 0 1 6 4 2

6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Estrasburgo 6 3 2 0 1 4 3 1

8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

9. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0

10. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

11. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

12. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

13. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI
    1

    Cuáles son las previsiones para 2026 que el Gobierno ya le anticipó al FMI

  2. Cómo se mide, cuántas personas representa un punto, qué miran los argentinos... ¿la tele de aire muere?
    2

    El “dueño” del rating. Cómo se mide, cuántas personas representa un punto, qué miran los argentinos... ¿la tele de aire muere?

  3. Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
    3

    Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming

  4. El mercado empezó a testear el techo de la banda y los dólares aparecieron
    4

    Cuánto se sostiene: el mercado empezó a testear el techo de la banda y los dólares aparecieron

Cargando banners ...