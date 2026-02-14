Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Rennes 3 Tamari (34), Lepaul (69), Embolo (81)

Paris Saint-Germain 1 Dembélé (71)

Mónaco 3 Adingra (25, 28), Zakaria (30)

Nantes 1 Centonze (45+1)

- Sábado:

Marsella 2 Greenwood (14), Gouiri (47)

Estrasburgo 2 Nanasi (73), Panichelli (90+7 penal)

Lille 1 Perrin (71)

Brest 1 Labeau Lascary (58)

Paris Football Club 0

Lens 5 Saïd (24, 38), Thauvin (58 penal), Fofana (90, 90+5)

- Domingo:

(14h00 GMT) Le Havre

Toulouse

(16h15 GMT) Metz

Auxerre

Lorient

Angers

(19h45 GMT) Lyon

Niza

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25

2. Paris Saint-Germain 51 22 16 3 3 49 19 30

3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14

4. Marsella 40 22 12 4 6 48 29 19

5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4

6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7

8. Mónaco 31 22 9 4 9 35 34 1

9. Toulouse 30 21 8 6 7 31 24 7

10. Angers 29 21 8 5 8 22 25 -3

11. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6

12. Brest 27 22 7 6 9 29 34 -5

13. Le Havre 23 21 5 8 8 18 26 -8

14. Niza 23 21 6 5 10 27 38 -11

15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13

16. Auxerre 14 21 3 5 13 14 29 -15

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25