Resultados y clasificación de la Ligue 1 francesa

Resultados de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Brest 2 Ajorque (10, 29)

Marsella 0

- Sábado:

Lens 2 Edouard (3), Thauvin (56)

Mónaco 3 Balogun (62), Zakaria (70), Fati (72)

Toulouse 1 Vignolo (87)

Paris Football Club 1 Munetsi (39)

Paris Saint-Germain 3 Doué (3), Barcola (45+3), Ramos (77)

Metz 0

- Domingo:

Auxerre 0

Rennes 3 Camara (20, 45), Lepaul (22)

Niza 3 Louchet (12, 45+1), Boudache (59)

Lorient 3 Pagis (45+4), Dieng (67 penal), Cadiou (90+5)

Nantes 2 Zouaoui (3 en contra), Ganago (34 penal)

Le Havre 0

Angers 0

Lille 1 Giroud (45+2 penal)

Estrasburgo 3 Godo (37), Moreira (52), Panichelli (83 penal)

Lyon 1 Tolisso (59)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 54 23 17 3 3 52 19 33

2. Lens 52 23 17 1 5 44 20 24

3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14

4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5

6. Rennes 37 23 10 7 6 37 35 2

7. Estrasburgo 34 23 10 4 9 39 30 9

8. Mónaco 34 23 10 4 9 38 36 2

9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4

10. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 23 8 5 10 22 28 -6

13. Le Havre 26 23 6 8 9 20 29 -9

14. Niza 24 23 6 6 11 30 43 -13

15. Paris Football Club 23 23 5 8 10 27 40 -13

16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16

17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18

18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30

