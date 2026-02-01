Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lens 1 Aguilar (45+1)
Le Havre 0
- Sábado:
Paris FC 2 Ikone (82), Kebbal (90+4 penal)
Marsella 2 Greenwood (18 penal), Aubameyang (53)
Lorient 2 Dieng (32), Kouassi (89)
Nantes 1 Abline (74)
Mónaco 4 Fati (33), Akliouche (50), Coulibaly (59), Idumbo Muzambo (89)
Rennes 0
- Domingo:
Lyon 1 Nartey (37)
Lille 0
Angers 1 Mouton (25)
Metz 0
Toulouse 0
Auxerre 0
Niza 2 Abdy (63), Wahi (71)
Brest 2 Del Castillo (15 penal), Doumbia (23)
Estrasburgo 1 Doué (27)
París SG 2 Mayulu (22), Mendes (81)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. París SG 48 20 15 3 2 43 16 27
2. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18
3. Marsella 39 20 12 3 5 46 22 24
4. Lyon 39 20 12 3 5 33 20 13
5. Lille 32 20 10 2 8 34 30 4
6. Rennes 31 20 8 7 5 30 31 -1
7. Estrasburgo 30 20 9 3 8 33 25 8
8. Toulouse 30 20 8 6 6 31 23 8
9. Lorient 28 20 7 7 6 27 31 -4
10. Mónaco 27 20 8 3 9 32 33 -1
11. Angers 26 20 7 5 8 21 25 -4
12. Brest 23 20 6 5 9 26 33 -7
13. Niza 22 20 6 4 10 27 38 -11
14. Paris FC 21 20 5 6 9 26 34 -8
15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9
16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17
17. Auxerre 13 20 3 4 13 14 29 -15
18. Metz 12 20 3 3 14 21 46 -25