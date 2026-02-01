Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lens 1 Aguilar (45+1)

Le Havre 0

- Sábado:

Paris FC 2 Ikone (82), Kebbal (90+4 penal)

Marsella 2 Greenwood (18 penal), Aubameyang (53)

Lorient 2 Dieng (32), Kouassi (89)

Nantes 1 Abline (74)

Mónaco 4 Fati (33), Akliouche (50), Coulibaly (59), Idumbo Muzambo (89)

Rennes 0

- Domingo:

Lyon 1 Nartey (37)

Lille 0

Angers 1 Mouton (25)

Metz 0

Toulouse 0

Auxerre 0

Niza 2 Abdy (63), Wahi (71)

Brest 2 Del Castillo (15 penal), Doumbia (23)

Estrasburgo 1 Doué (27)

París SG 2 Mayulu (22), Mendes (81)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. París SG 48 20 15 3 2 43 16 27

2. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

3. Marsella 39 20 12 3 5 46 22 24

4. Lyon 39 20 12 3 5 33 20 13

5. Lille 32 20 10 2 8 34 30 4

6. Rennes 31 20 8 7 5 30 31 -1

7. Estrasburgo 30 20 9 3 8 33 25 8

8. Toulouse 30 20 8 6 6 31 23 8

9. Lorient 28 20 7 7 6 27 31 -4

10. Mónaco 27 20 8 3 9 32 33 -1

11. Angers 26 20 7 5 8 21 25 -4

12. Brest 23 20 6 5 9 26 33 -7

13. Niza 22 20 6 4 10 27 38 -11

14. Paris FC 21 20 5 6 9 26 34 -8

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17

17. Auxerre 13 20 3 4 13 14 29 -15

18. Metz 12 20 3 3 14 21 46 -25