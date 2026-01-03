Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Toulouse 0

Lens 3 Saïd (57), Thomasson (85), Ganiou (90+5)

- Sábado:

(16h00 GMT) Mónaco

Lyon

(18h00 GMT) Niza

Estrasburgo

(20h05 GMT) Lille

Rennes

- Domingo:

(14h00 GMT) Marsella

Nantes

(16h15 GMT) Brest

Auxerre

Lorient

Metz

Le Havre

Angers

(19h45 GMT) París SG

París FC

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

2. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Marsella 32 16 10 2 4 36 15 21

4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13

5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6

6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

7. Estrasburgo 23 16 7 2 7 25 20 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Mónaco 23 16 7 2 7 26 27 -1

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Niza 17 16 5 2 9 19 29 -10

14. París FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20