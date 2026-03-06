Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- viernes:

Paris Saint-Germain 1 Barcola (71)

Mónaco 3 Akliouche (27), Golovin (55), Balogun (73)

- sábado:

(16h00 GMT) Nantes

Angers

(18h00 GMT) Auxerre

Estrasburgo

(20h05 GMT) Toulouse

Marsella

- domingo:

(14h00 GMT) Lens

Metz

(16h15 GMT) Brest

Le Havre

Niza

Rennes

Lille

Lorient

(19h45 GMT) Lyon

Paris FC

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Paris Saint-Germain 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

4. Marsella 43 24 13 4 7 51 33 18

5. Mónaco 40 25 12 4 9 43 37 6

6. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

7. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

8. Estrasburgo 35 24 10 5 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5

12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris FC 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Niza 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 18 24 4 6 14 19 35 -16

17. Nantes 17 24 4 5 15 22 41 -19

18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31