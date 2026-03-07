Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- viernes:
Paris Saint-Germain 1 Barcola (71)
Mónaco 3 Akliouche (27), Golovin (55), Balogun (73)
- sábado:
Nantes 0
Angers 1 Sbai (52)
Auxerre 0
Estrasburgo 0
Toulouse 0
Marsella 1 Greenwood (18)
- domingo:
(14h00 GMT) Lens
Metz
(16h15 GMT) Brest
Le Havre
Niza
Rennes
Lille
Lorient
(19h45 GMT) Lyon
Paris FC
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Paris Saint-Germain 57 25 18 3 4 54 22 32
2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24
3. Marsella 46 25 14 4 7 52 33 19
4. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13
5. Mónaco 40 25 12 4 9 43 37 6
6. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6
7. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3
8. Estrasburgo 36 25 10 6 9 40 31 9
9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2
10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4
11. Angers 32 25 9 5 11 23 30 -7
12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4
13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10
14. Paris FC 26 24 6 8 10 28 40 -12
15. Niza 24 24 6 6 12 30 44 -14
16. Auxerre 19 25 4 7 14 19 35 -16
17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20
18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31