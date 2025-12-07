LA NACION

Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de la Ligue 1 de...

Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de la Ligue 1 de fútbol francés, y clasificación:

- Viernes:

Brest 1 Doumbia (28)

Mónaco 0

Lille 1 Mbappé (10)

Marsella 0

- Sábado:

Nantes 1 El-Arabi (38)

Lens 2 Thauvin (34), Saïd (81)

Toulouse 1 Emersonn (18)

Estrasburgo 0

París SG 5 Kvaratskhelia (28, 67), Mayulu (39), Mbaye (88), Ramos (90+1)

Rennes 0

- Domingo:

Niza 0

Angers 1 Belkhdim (33)

Le Havre 0

Paris FC 0

Auxerre 3 Sinayoko (36 de penal), El Azzouzi (39), Danois (89)

Metz 1 Hein (45+1)

Lorient 1 Pagis (39)

Lyon 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

11. Angers 19 15 5 4 6 13 17 -4

12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11

18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19

