Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la decimoquinta jornada del campeonato de la Ligue 1 de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 15ª jornada del campeonato de la Ligue 1 de fútbol francés, y clasificación:
- Viernes:
Brest 1 Doumbia (28)
Mónaco 0
Lille 1 Mbappé (10)
Marsella 0
- Sábado:
Nantes 1 El-Arabi (38)
Lens 2 Thauvin (34), Saïd (81)
Toulouse 1 Emersonn (18)
Estrasburgo 0
París SG 5 Kvaratskhelia (28, 67), Mayulu (39), Mbaye (88), Ramos (90+1)
Rennes 0
- Domingo:
Niza 0
Angers 1 Belkhdim (33)
Le Havre 0
Paris FC 0
Auxerre 3 Sinayoko (36 de penal), El Azzouzi (39), Danois (89)
Metz 1 Hein (45+1)
Lorient 1 Pagis (39)
Lyon 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13
2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20
3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20
4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12
5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5
6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1
7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0
8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5
9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2
10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4
11. Angers 19 15 5 4 6 13 17 -4
12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8
13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9
14. Paris FC 16 15 4 4 7 21 26 -5
15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8
16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10
17. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11
18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19
bds/pm
- 1
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 2
Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo
- 3
Cuándo es la fecha de pago del aguinaldo en diciembre 2025
- 4
Contaminación ambiental: primer procesamiento por verter efluentes tóxicos al río Salado