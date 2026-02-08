Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

Viernes, 6 de febrero

Metz - Lille 0 - 0

Sábado, 7 de febrero

Lens - Rennes 3 - 1

Brest - Lorient 2 - 0

Nantes - Lyon 0 - 1

Domingo, 8 de febrero

Niza - Mónaco 0 - 0

Le Havre - Estrasburgo 2 - 1

Auxerre - Paris Football Club 0 - 0

Angers - Toulouse 1 - 0

Paris Saint-Germain - Marsella 5 - 0

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Paris Saint-Germain 51 21 16 3 2 48 16 32

2. Lens 49 21 16 1 4 37 17 20

3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14

4. Marsella 39 21 12 3 6 46 27 19

5. Lille 33 21 10 3 8 34 30 4

6. Rennes 31 21 8 7 6 31 34 -3

7. Estrasburgo 30 21 9 3 9 34 27 7

8. Toulouse 30 21 8 6 7 31 24 7

9. Angers 29 21 8 5 8 22 25 -3

10. Mónaco 28 21 8 4 9 32 33 -1

11. Lorient 28 21 7 7 7 27 33 -6

12. Brest 26 21 7 5 9 28 33 -5

13. Le Havre 23 21 5 8 8 18 26 -8

14. Niza 23 21 6 5 10 27 38 -11

15. Paris Football Club 22 21 5 7 9 26 34 -8

16. Auxerre 14 21 3 5 13 14 29 -15

17. Nantes 14 21 3 5 13 19 37 -18

18. Metz 13 21 3 4 14 21 46 -25