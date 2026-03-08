Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris Saint-Germain 1 Barcola (71)

Mónaco 3 Akliouche (27), Golovin (55), Balogun (73)

- Sábado:

Nantes 0

Angers 1 Sbai (52)

Auxerre 0

Estrasburgo 0

Toulouse 0

Marsella 1 Greenwood (18)

- Domingo:

Lens 3 Abdulhamid (44), Thauvin (46), Haidara (52)

Metz 0

Brest 2 Del Castillo (45+2), Ajorque (71)

Le Havre 0

Niza 0

Rennes 4 Lepaul (13), Szymanski (20), Blas (74), Mukiele (90+2)

Lille 1 Fernandez (65)

Lorient 1 Avom (90+3)

Lyon 1 Tolisso (90+6 penal)

Paris FC 1 Munetsi (63)

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Paris Saint-Germain 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 56 25 18 2 5 48 21 27

3. Marsella 46 25 14 4 7 52 33 19

4. Lyon 46 25 14 4 7 40 27 13

5. Rennes 43 25 12 7 6 42 35 7

6. Lille 41 25 12 5 8 38 32 6

7. Mónaco 40 25 12 4 9 43 37 6

8. Estrasburgo 36 25 10 6 9 40 31 9

9. Brest 36 25 10 6 9 34 34 0

10. Lorient 34 25 8 10 7 35 39 -4

11. Angers 32 25 9 5 11 23 30 -7

12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4

13. Paris FC 27 25 6 9 10 29 41 -12

14. Le Havre 26 25 6 8 11 20 32 -12

15. Niza 24 25 6 6 13 30 48 -18

16. Auxerre 19 25 4 7 14 19 35 -16

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 25 3 4 18 22 56 -34