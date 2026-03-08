Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Paris Saint-Germain 1 Barcola (71)
Mónaco 3 Akliouche (27), Golovin (55), Balogun (73)
- Sábado:
Nantes 0
Angers 1 Sbai (52)
Auxerre 0
Estrasburgo 0
Toulouse 0
Marsella 1 Greenwood (18)
- Domingo:
Lens 3 Abdulhamid (44), Thauvin (46), Haidara (52)
Metz 0
Brest 2 Del Castillo (45+2), Ajorque (71)
Le Havre 0
Niza 0
Rennes 4 Lepaul (13), Szymanski (20), Blas (74), Mukiele (90+2)
Lille 1 Fernandez (65)
Lorient 1 Avom (90+3)
Lyon 1 Tolisso (90+6 penal)
Paris FC 1 Munetsi (63)
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Paris Saint-Germain 57 25 18 3 4 54 22 32
2. Lens 56 25 18 2 5 48 21 27
3. Marsella 46 25 14 4 7 52 33 19
4. Lyon 46 25 14 4 7 40 27 13
5. Rennes 43 25 12 7 6 42 35 7
6. Lille 41 25 12 5 8 38 32 6
7. Mónaco 40 25 12 4 9 43 37 6
8. Estrasburgo 36 25 10 6 9 40 31 9
9. Brest 36 25 10 6 9 34 34 0
10. Lorient 34 25 8 10 7 35 39 -4
11. Angers 32 25 9 5 11 23 30 -7
12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4
13. Paris FC 27 25 6 9 10 29 41 -12
14. Le Havre 26 25 6 8 11 20 32 -12
15. Niza 24 25 6 6 13 30 48 -18
16. Auxerre 19 25 4 7 14 19 35 -16
17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20
18. Metz 13 25 3 4 18 22 56 -34