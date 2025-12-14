Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato francés y clasificación:

- Viernes:

Angers 4 Abdelli (17 de penal), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4)

Nantes 1 Centonze (81)

- Sábado:

Rennes 3 Lepaul (24), Tamari (25), Meïté (87)

Brest 1 Baldé (13)

Metz 2 Deminguet (42), Tsitaishvili (81)

París SG 3 Ramos (31), Ndjantou (39), Doué (63)

Paris FC 0

Toulouse 3 Hidalgo Massa (28), Gboho (37, 69)

- Domingo:

Lyon 1 Sulc (52)

Le Havre 0

Auxerre 3 Sinayoko (57, 83 de penal), Mbemba (66 en contra)

Lille 4 Haraldsson (9), Bentaleb (77), Diaoune (80), Andre (86)

Estrasburgo 0

Lorient 0

Lens 2 Edouard (15, 57)

Niza 0

Marsella 1 Greenwood (82)

Mónaco 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 37 16 12 1 3 28 13 15

2. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Marsella 32 16 10 2 4 36 15 21

4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13

5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6

6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

7. Estrasburgo 23 16 7 2 7 25 20 5

8. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5

9. Mónaco 23 16 7 2 7 26 27 -1

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Niza 17 16 5 2 9 19 29 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20