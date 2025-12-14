Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato francés y clasificación:
- Viernes:
Angers 4 Abdelli (17 de penal), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4)
Nantes 1 Centonze (81)
- Sábado:
Rennes 3 Lepaul (24), Tamari (25), Meïté (87)
Brest 1 Baldé (13)
Metz 2 Deminguet (42), Tsitaishvili (81)
París SG 3 Ramos (31), Ndjantou (39), Doué (63)
Paris FC 0
Toulouse 3 Hidalgo Massa (28), Gboho (37, 69)
- Domingo:
Lyon 1 Sulc (52)
Le Havre 0
Auxerre 3 Sinayoko (57, 83 de penal), Mbemba (66 en contra)
Lille 4 Haraldsson (9), Bentaleb (77), Diaoune (80), Andre (86)
Estrasburgo 0
Lorient 0
Lens 2 Edouard (15, 57)
Niza 0
Marsella 1 Greenwood (82)
Mónaco 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 37 16 12 1 3 28 13 15
2. París SG 36 16 11 3 2 35 14 21
3. Marsella 32 16 10 2 4 36 15 21
4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13
5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6
6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3
7. Estrasburgo 23 16 7 2 7 25 20 5
8. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5
9. Mónaco 23 16 7 2 7 26 27 -1
10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1
11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6
12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9
13. Niza 17 16 5 2 9 19 29 -10
14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8
15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9
16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11
17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14
18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20
- 1
Araceli González se quebró al hablar en el programa de Mirtha Legrand sobre su relación con Adrián Suar
- 2
Fútbol inglés: el error de Aston Villa, el grave blooper en el clásico feroz y ¡el golazo de atrás de media cancha!
- 3
Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
- 4
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones