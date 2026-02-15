Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de la liga de fútbol francés, y tabla de clasificación:
Viernes, 13 de febrero
Rennes - Paris Saint-Germain 3 - 1
Mónaco - Nantes 3 - 1
Sábado, 14 de febrero
Marsella - Estrasburgo 2 - 2
Lille - Brest 1 - 1
Paris Football Club - Lens 0 - 5
Domingo, 15 de febrero
Le Havre - Toulouse 2 - 1
Metz - Auxerre 1 - 3
Lorient - Angers 2 - 0
Lyon - Niza 2 - 0
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25
2. Paris Saint-Germain 51 22 16 3 3 49 19 30
3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16
4. Marsella 40 22 12 4 6 48 29 19
5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4
6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7
8. Mónaco 31 22 9 4 9 35 34 1
9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4
10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6
11. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5
12. Brest 27 22 7 6 9 29 34 -5
13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7
14. Niza 23 22 6 5 11 27 40 -13
15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13
16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27