Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de la liga de fútbol francés, y tabla de clasificación:

Viernes, 13 de febrero

Rennes - Paris Saint-Germain 3 - 1

Mónaco - Nantes 3 - 1

Sábado, 14 de febrero

Marsella - Estrasburgo 2 - 2

Lille - Brest 1 - 1

Paris Football Club - Lens 0 - 5

Domingo, 15 de febrero

Le Havre - Toulouse 2 - 1

Metz - Auxerre 1 - 3

Lorient - Angers 2 - 0

Lyon - Niza 2 - 0

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25

2. Paris Saint-Germain 51 22 16 3 3 49 19 30

3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16

4. Marsella 40 22 12 4 6 48 29 19

5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4

6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7

8. Mónaco 31 22 9 4 9 35 34 1

9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4

10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6

11. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5

12. Brest 27 22 7 6 9 29 34 -5

13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7

14. Niza 23 22 6 5 11 27 40 -13

15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13

16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27