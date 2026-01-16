Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de la Liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Mónaco 1 Ansu Fati (76)

Lorient 3 Dieng (68), Makengo (85), Karim (87)

París SG 3 Dembélé (13, 64), Barcola (90+3)

Lille 0

- Sábado:

(16h00 GMT) Lens

Auxerre

(18h00 GMT) Toulouse

Niza

(20h05 GMT) Angers

Marsella

- Domingo:

(14h00 GMT) Estrasburgo

Metz

(16h15 GMT) Nantes

París FC

Rennes

Le Havre

(19h45 GMT) Lyon

Brest

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 42 18 13 3 2 40 15 25

2. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

3. Marsella 32 17 10 2 5 36 17 19

4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Angers 22 17 6 4 7 18 20 -2

11. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8

14. Niza 18 17 5 3 9 20 30 -10

15. París FC 16 17 4 4 9 22 31 -9

16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12

17. Auxerre 12 17 3 3 11 14 27 -13

18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20