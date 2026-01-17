Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 18ª jornada de la Ligue 1 y tabla de clasificación:

- Viernes:

Mónaco 1 Fati (76)

Lorient 3 Dieng (68), Makengo (85), Karim (87)

París SG 3 Dembele (13, 64), Barcola (90+3)

Lille 0

- Sábado:

Lens 1 Saïd (65)

Auxerre 0

Toulouse 5 Hidalgo Massa (7, 55), Magri (45), Cásseres Jr (74), Vignolo (80)

Niza 1 Wahi (49)

Angers 2 Sbai (45+2), Allevinah (90+2)

Marsella 5 Gouiri (19), Greenwood (24), Traorè (34), Weah (40), Paixao (88)

- Domingo:

(14h00 GMT) Estrasburgo

Metz

(16h15 GMT) Nantes

Paris FC

Rennes

Le Havre

(19h45 GMT) Lyon

Brest

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

2. París SG 42 18 13 3 2 40 15 25

3. Marsella 35 18 11 2 5 41 19 22

4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

8. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5

9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4

11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8

14. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14

15. Paris FC 16 17 4 4 9 22 31 -9

16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12

17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14

18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20