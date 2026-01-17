Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 18ª jornada de la Ligue 1 y...
Resultados de los partidos de la 18ª jornada de la Ligue 1 y tabla de clasificación:
- Viernes:
Mónaco 1 Fati (76)
Lorient 3 Dieng (68), Makengo (85), Karim (87)
París SG 3 Dembele (13, 64), Barcola (90+3)
Lille 0
- Sábado:
Lens 1 Saïd (65)
Auxerre 0
Toulouse 5 Hidalgo Massa (7, 55), Magri (45), Cásseres Jr (74), Vignolo (80)
Niza 1 Wahi (49)
Angers 2 Sbai (45+2), Allevinah (90+2)
Marsella 5 Gouiri (19), Greenwood (24), Traorè (34), Weah (40), Paixao (88)
- Domingo:
(14h00 GMT) Estrasburgo
Metz
(16h15 GMT) Nantes
Paris FC
Rennes
Le Havre
(19h45 GMT) Lyon
Brest
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19
2. París SG 42 18 13 3 2 40 15 25
3. Marsella 35 18 11 2 5 41 19 22
4. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8
5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8
6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5
7. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6
8. Estrasburgo 24 17 7 3 7 26 21 5
9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5
10. Brest 22 17 6 4 7 23 27 -4
11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5
12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7
13. Le Havre 18 17 4 6 7 15 23 -8
14. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14
15. Paris FC 16 17 4 4 9 22 31 -9
16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12
17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14
18. Metz 12 17 3 3 11 18 38 -20