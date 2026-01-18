Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Mónaco 1 Fati (76)
Lorient 3 Dieng (68), Makengo (85), Karim (87)
París SG 3 Dembélé (13, 64), Barcola (90+3)
Lille 0
- Sábado:
Lens 1 Saïd (65)
Auxerre 0
Toulouse 5 Hidalgo (7, 55), Magri (45), Cásseres Jr (74), Vignolo (80)
Niza 1 Wahi (49)
Angers 2 Sbai (45+2), Allevinah (90+2)
Marsella 5 Gouiri (19), Greenwood (24), Traoré (34), Weah (40), Paixao (88)
- Domingo:
Estrasburgo 2 Moreira (12), Godo (43)
Metz 1 Hein (24 de penal)
Nantes 1 Abline (50)
Paris FC 2 Kebbal (6), Koleosho (78)
Rennes 1 Embolo (86)
Le Havre 1 Mambimbi (69)
Lyon 2 Sulc (41), Vinicius (45+2)
Brest 1 Ebimbe (87)
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19
2. París SG 42 18 13 3 2 40 15 25
3. Marsella 35 18 11 2 5 41 19 22
4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9
5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8
6. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5
7. Estrasburgo 27 18 8 3 7 28 22 6
8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6
9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5
10. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5
11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5
12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7
13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8
14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8
15. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14
16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13
17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14
18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21