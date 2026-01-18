Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Mónaco 1 Fati (76)

Lorient 3 Dieng (68), Makengo (85), Karim (87)

París SG 3 Dembélé (13, 64), Barcola (90+3)

Lille 0

- Sábado:

Lens 1 Saïd (65)

Auxerre 0

Toulouse 5 Hidalgo (7, 55), Magri (45), Cásseres Jr (74), Vignolo (80)

Niza 1 Wahi (49)

Angers 2 Sbai (45+2), Allevinah (90+2)

Marsella 5 Gouiri (19), Greenwood (24), Traoré (34), Weah (40), Paixao (88)

- Domingo:

Estrasburgo 2 Moreira (12), Godo (43)

Metz 1 Hein (24 de penal)

Nantes 1 Abline (50)

Paris FC 2 Kebbal (6), Koleosho (78)

Rennes 1 Embolo (86)

Le Havre 1 Mambimbi (69)

Lyon 2 Sulc (41), Vinicius (45+2)

Brest 1 Ebimbe (87)

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

2. París SG 42 18 13 3 2 40 15 25

3. Marsella 35 18 11 2 5 41 19 22

4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

6. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5

7. Estrasburgo 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5

11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8

15. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 18 3 3 12 14 28 -14

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21