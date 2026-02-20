Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa, y...
Resultados de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Brest 2 Ajorque (10, 29)
Marsella 0
- Sábado:
(16h00 GMT) Lens
Mónaco
(18h00 GMT) Toulouse
Paris Football Club
(20h05 GMT) Paris Saint-Germain
Metz
- Domingo:
(14h00 GMT) Auxerre
Rennes
(16h15 GMT) Niza
Lorient
Nantes
Le Havre
Angers
Lille
(19h45 GMT) Estrasburgo
Lyon
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25
2. Paris Saint-Germain 51 22 16 3 3 49 19 30
3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16
4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17
5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4
6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1
7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7
8. Mónaco 31 22 9 4 9 35 34 1
9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4
10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6
11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3
12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5
13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7
14. Niza 23 22 6 5 11 27 40 -13
15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13
16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13
17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20
18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27