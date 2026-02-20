Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Brest 2 Ajorque (10, 29)

Marsella 0

- Sábado:

(16h00 GMT) Lens

Mónaco

(18h00 GMT) Toulouse

Paris Football Club

(20h05 GMT) Paris Saint-Germain

Metz

- Domingo:

(14h00 GMT) Auxerre

Rennes

(16h15 GMT) Niza

Lorient

Nantes

Le Havre

Angers

Lille

(19h45 GMT) Estrasburgo

Lyon

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25

2. Paris Saint-Germain 51 22 16 3 3 49 19 30

3. Lyon 45 22 14 3 5 36 20 16

4. Marsella 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4

6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

7. Estrasburgo 31 22 9 4 9 36 29 7

8. Mónaco 31 22 9 4 9 35 34 1

9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4

10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5

13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7

14. Niza 23 22 6 5 11 27 40 -13

15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13

16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27