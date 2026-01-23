Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de la Ligue 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Auxerre 0

París SG 1 Barcola (79')

- Sábado, 24 de enero

(10H00 GMT) Rennes - Lorient

(12H00 GMT) Le Havre - Mónaco

(14H05 GMT) Marsella - Lens

- Domingo, 25 de enero

(08H00 GMT) Nantes - Niza

(11H15 GMT) Paris FC - Angers

Metz - Lyon

Brest - Toulouse

(14H45 GMT) Lille - Estrasburgo

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26

2. Lens 43 18 14 1 3 32 13 19

3. Marsella 35 18 11 2 5 41 19 22

4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

6. Rennes 31 18 8 7 3 30 25 5

7. Estrasburgo 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Mónaco 23 18 7 2 9 28 33 -5

10. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5

11. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

12. Lorient 22 18 5 7 6 23 30 -7

13. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

14. Le Havre 19 18 4 7 7 16 24 -8

15. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21