Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 19ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Auxerre 0

París SG 1 Barcola (79)

- Sábado:

Rennes 0

Lorient 2 Makengo (3), Pagis (77)

Le Havre 0

Mónaco 0

Marsella 3 Gouiri (3), Nwaneri (13)

Lens 1 Fofana (85)

- Domingo:

(14h00 GMT) Nantes

Niza

(16h15 GMT) Paris FC

Angers

Metz

Lyon

Brest

Toulouse

(19h45 GMT) Lille

Estrasburgo

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26

2. Lens 43 19 14 1 4 33 16 17

3. Marsella 38 19 12 2 5 44 20 24

4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9

5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8

6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3

7. Estrasburgo 27 18 8 3 7 28 22 6

8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6

9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5

10. Mónaco 24 19 7 3 9 28 33 -5

11. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5

12. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5

13. Le Havre 20 19 4 8 7 16 24 -8

14. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8

15. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14

16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21