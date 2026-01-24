Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 19ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Auxerre 0
París SG 1 Barcola (79)
- Sábado:
Rennes 0
Lorient 2 Makengo (3), Pagis (77)
Le Havre 0
Mónaco 0
Marsella 3 Gouiri (3), Nwaneri (13)
Lens 1 Fofana (85)
- Domingo:
(14h00 GMT) Nantes
Niza
(16h15 GMT) Paris FC
Angers
Metz
Lyon
Brest
Toulouse
(19h45 GMT) Lille
Estrasburgo
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26
2. Lens 43 19 14 1 4 33 16 17
3. Marsella 38 19 12 2 5 44 20 24
4. Lyon 33 18 10 3 5 27 18 9
5. Lille 32 18 10 2 6 33 25 8
6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3
7. Estrasburgo 27 18 8 3 7 28 22 6
8. Toulouse 26 18 7 5 6 29 23 6
9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5
10. Mónaco 24 19 7 3 9 28 33 -5
11. Brest 22 18 6 4 8 24 29 -5
12. Angers 22 18 6 4 8 20 25 -5
13. Le Havre 20 19 4 8 7 16 24 -8
14. Paris FC 19 18 5 4 9 24 32 -8
15. Niza 18 18 5 3 10 21 35 -14
16. Nantes 14 18 3 5 10 17 30 -13
17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15
18. Metz 12 18 3 3 12 19 40 -21