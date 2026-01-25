Resultados y clasificación de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Auxerre 0

París SG 1 Barcola (79)

- Sábado:

Rennes 0

Lorient 2 Makengo (3), Pagis (77)

Le Havre 0

Mónaco 0

Marsella 3 Gouiri (3), Nwaneri (75)

Lens 1 Fofana (85)

- Domingo:

Nantes 1 Mohamed (45+2)

Niza 4 Cho (16), Diop (29), Louchet (40), Diop (90+3)

Paris FC 0

Angers 0

Metz 2 Kouao (34), Diallo (64)

Lyon 5 Endrick (11), Kluivert (45+1), Morton (16), Endrick (32), Endrick (87 penal)

Brest 0

Toulouse 2 Diop (27), Gboho (43)

Lille 1 Fernández-Pardo (90+3)

Estrasburgo 4 Panichelli (25), Enciso (26), Godo (58), Godo (72)

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26

2. Lens 43 19 14 1 4 33 16 17

3. Marsella 38 19 12 2 5 44 20 24

4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12

5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5

6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3

7. Estrasburgo 30 19 9 3 7 32 23 9

8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8

9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5

10. Mónaco 24 19 7 3 9 28 33 -5

11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5

12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7

13. Niza 21 19 6 3 10 25 36 -11

14. París FC 20 19 5 5 9 24 32 -8

15. Le Havre 20 19 4 8 7 16 24 -8

16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24