Resultados y clasificación de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Auxerre 0
París SG 1 Barcola (79)
- Sábado:
Rennes 0
Lorient 2 Makengo (3), Pagis (77)
Le Havre 0
Mónaco 0
Marsella 3 Gouiri (3), Nwaneri (75)
Lens 1 Fofana (85)
- Domingo:
Nantes 1 Mohamed (45+2)
Niza 4 Cho (16), Diop (29), Louchet (40), Diop (90+3)
Paris FC 0
Angers 0
Metz 2 Kouao (34), Diallo (64)
Lyon 5 Endrick (11), Kluivert (45+1), Morton (16), Endrick (32), Endrick (87 penal)
Brest 0
Toulouse 2 Diop (27), Gboho (43)
Lille 1 Fernández-Pardo (90+3)
Estrasburgo 4 Panichelli (25), Enciso (26), Godo (58), Godo (72)
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. París SG 45 19 14 3 2 41 15 26
2. Lens 43 19 14 1 4 33 16 17
3. Marsella 38 19 12 2 5 44 20 24
4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12
5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5
6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3
7. Estrasburgo 30 19 9 3 7 32 23 9
8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8
9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5
10. Mónaco 24 19 7 3 9 28 33 -5
11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5
12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7
13. Niza 21 19 6 3 10 25 36 -11
14. París FC 20 19 5 5 9 24 32 -8
15. Le Havre 20 19 4 8 7 16 24 -8
16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16
17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15
18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24